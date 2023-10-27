Регулярное употребление жареного в пищу увеличивает риск депрессии

Недавнее исследование учёных из Zhejiang University (КНР), проведенное на базе обширной популяционной выборки, обнаружило прямую связь между высоким потреблением жареной пищи и увеличенным риском тревоги и депрессии.Согласно отчёту, опубликованному на портале PNAS, ученые, изучавшие влияние потребления жареной пищи на эмоциональное благополучие, обнаружили, что частое употребление такой пищи, особенно жареного картофеля, значительно связано с увеличением риска тревоги и депрессии. Этот риск оказался более выраженным среди мужчин и молодых людей, что подчеркивает важность дальнейшего исследования этой связи.Особый интерес вызывает роль акриламида, химического соединения, образующегося при обработке пищи в высоких температурах. Этот типичный загрязнитель жареной пищи, как обнаружено, играет ключевую роль в возникновении психологических проблем. Исследователи выявили, что длительное воздействие акриламида вызывает тревожное и депрессивное поведение, стимулируя нейровоспаление через окислительный стресс.Дополнительно, обнаружено, что сигнальный путь PPAR (пероксисомные рецепторы, активированные пиролизисом) опосредует нарушение обмена липидов в головном мозге, вызванное акриламидом. Это обнаружение важно, так как подчеркивает механизм, через который акриламид воздействует на нашу психическую хрупкость.Результаты этого исследования представляют значимость сокращения потребления жареной пищи для поддержания психического здоровья. Дальнейшие исследования и эпидемиологические наблюдения необходимы для полного понимания влияния акриламида на наше здоровье, а также для создания конкретных рекомендаций по потреблению пищи, способствующих общему благополучию.

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