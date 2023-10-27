C какими болями можно обратиться ко врачу-алгологу
Называть боль хронической можно в том случае, если она длится более трех месяцев и сохраняется свыше одного месяца после исчезновения проблемы, которая и стала первопричиной боли. При этом такой недуг может быть пульсирующим, колющим, жалящим, жгучим, постоянным и непостоянным. Также интенсивность боли может варьироваться.
Зачастую пациенты с хронической болью также испытывают усталость, депрессию, тревогу, проблемы со сном, потерю аппетита, теряют вкуса пищи и массу.
При этом алголог сам решает, стоит ли дообследовать пациента или нет. Когда поставлен клинический диагноз, то назначается комплексное лечение, которое включает в себя медикаментозную терапию, реабилитационные мероприятия и психологическую коррекцию.
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