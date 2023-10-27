С детства каждому из нас известно, что зубы нужно чистить два раза в день. Но признайтесь, что иногда мы пренебрегаем этим правилом и забываем об уходе за полостью рта перед тем, как отправиться спать.Врач-стоматолог Луиза Автандилян объясняет, почему опасно не чистить зубы перед сном, а также предупреждает о ряде неприятных последствий — будьте внимательны.Многие люди привыкли чистить зубы только утром, потому что они не понимают всей важности вечерних гигиенических процедур. На самом деле для того, чтобы сохранить здоровье и красоту улыбки, перед отходом ко сну также обязательно навести во рту «порядок» и тщательно почистить зубы — и вот, почему.Могут развиваться опасные заболеванияКогда человек отдыхает, выделение слюны, которая омывает зубные единицы, по естественным причинам замедляется, а значит зубы лишаются природной защиты от атаки патогенных бактерий. Последние, в свою очередь, питаются остатками пищи и бактериальным налетом, который образовался на зубах в течение дня, и продуцируют агрессивные кислоты, ослабляющие защитные свойства зубной эмали. В результате данного процесса на поверхности зубов появляются «слабые места» — участки деминерализации, а в пришеечной области зубных единиц откладывается зубной камень — всё тот же налет, который отвердевает и минерализуется при отсутствии правильной гигиены.Чтобы предупредить подобные проблемы, важно тщательно очищать межзубные промежутки от остатков пищи. Кроме того, гигиенические меры — лучшая профилактика развития множества стоматологических заболеваний, в том числе ведущих к разрушению твердых тканей зубных единиц. Если же человек игнорирует вечернюю чистку зубов, существует большая вероятность, что вскоре он обратится к стоматологу с жалобами на болевые ощущения или образование пятен и полостей на зубной эмали по причине возникновения кариеса.Может появиться неприятный запах изо ртаТот, кто любит ложиться в постель сразу после еды, может столкнуться с деликатной проблемой, которая негативным образом повлияет на его социальную жизнь — с галитозом, или появлением неприятного запаха изо рта.Здесь действует правило — чем больше остатков еды осталось между зубами во время последнего приема пищи, тем больше питания получают болезнетворные микроорганизмы, населяющие ротовую полость. Такая благоприятная среда способствует активному размножению анаэробных бактерий, которые в течение ночного периода выделяют кислоты и токсины — химические вещества, вызывающие неприятный запах.Начнутся проблемы с деснамиПри недостаточной гигиене полости рта страдают и ткани периодонта — десны, которые удерживают зубные единицы на месте. Нередко может развиться такое опасное осложнение, как гингивит. Данное состояние мало того, что сопровождается сильными болевыми и дискомфортными ощущениями, так еще и может распространиться на зубодесневой аппарат, что повышает вероятность подвижности и расшатывания зубов с их последующим выпадением. То же самое касается и кровоточивости десен — обычного явления для тех, кто пренебрегает гигиеной полости рта.Учитывая вышеперечисленные угрозы, рекомендуется уделять особое внимание регулярным гигиеническим процедурам и никогда не пропускать чистку зубов утром и вечером, а также обеспечить полноценный уход за полостью рта в течение всего дня. В настоящее время для этого существует масса средств и возможностей — дорожный ирригатор, работающий от батареек, специальные пенки для очищения зубов, флосстики или зубная нить. В конце концов, можно воспользоваться жевательной резинкой без сахара после еды или прополоскать ротовую полость чистой водой.Кроме того, для того, чтобы избежать проблем с зубами, необходимо посещать стоматолога каждые полгода с целью профилактики. В ходе консультации можно также получить всю необходимую информацию относительно ухода за зубами и деснами в индивидуальном порядке. Будьте здоровы!

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