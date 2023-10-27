Что указывает на дефицит йода в организме
Этот минерал крайне важен для правильного функционирования организма, особенно для щитовидной железы, которая использует йод для производства гормонов, регулирующих множество процессов в организме, сообщила врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.
Дефицит йода может вызвать состояние, известное как гипотиреоз, который проявляется различными симптомами.
Один из наиболее распространенных признаков — это усталость, низкая энергия и проблемы с поддержанием нормального веса. Другие симптомы могут включать в себя сухость кожи, выпадение волос, затруднения при глотании и ощущение холода. Дефицит йода также может повлиять на когнитивные функции, вызывая трудности с памятью, концентрацией и умственной активностью.
У женщин дефицит йода может сказаться на менструальном цикле, а для беременных женщин это может представлять серьезные осложнения, такие как выкидыши или мертворождения. Для того чтобы выявить дефицит йода, важно обращать внимание на эти симптомы и при необходимости консультироваться с врачом.
Чтобы победить дефицит йода, необходимо обеспечить организм достаточным количеством этого минерала. Лучший способ достичь этого — это правильное питание. Йодом богаты морские водоросли, морская рыба, моллюски, молочные продукты, яйца и йодированная соль.
В то же время в регионах с недостатком йода в почве могут потребоваться добавки. Перед началом приема любых добавок важно также проконсультироваться с врачом, чтобы избежать избытка йода, что также может быть вредным для организма, заключила Мановска.
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