Что указывает на дефицит йода в организме

Дефицит йода — это проблема, с которой сталкиваются многие люди. Однако, она может оказать крайне негативное воздействие на здоровье организма.Этот минерал крайне важен для правильного функционирования организма, особенно для щитовидной железы, которая использует йод для производства гормонов, регулирующих множество процессов в организме, сообщила врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.Дефицит йода может вызвать состояние, известное как гипотиреоз, который проявляется различными симптомами.Один из наиболее распространенных признаков — это усталость, низкая энергия и проблемы с поддержанием нормального веса. Другие симптомы могут включать в себя сухость кожи, выпадение волос, затруднения при глотании и ощущение холода. Дефицит йода также может повлиять на когнитивные функции, вызывая трудности с памятью, концентрацией и умственной активностью.У женщин дефицит йода может сказаться на менструальном цикле, а для беременных женщин это может представлять серьезные осложнения, такие как выкидыши или мертворождения. Для того чтобы выявить дефицит йода, важно обращать внимание на эти симптомы и при необходимости консультироваться с врачом.Чтобы победить дефицит йода, необходимо обеспечить организм достаточным количеством этого минерала. Лучший способ достичь этого — это правильное питание. Йодом богаты морские водоросли, морская рыба, моллюски, молочные продукты, яйца и йодированная соль.В то же время в регионах с недостатком йода в почве могут потребоваться добавки. Перед началом приема любых добавок важно также проконсультироваться с врачом, чтобы избежать избытка йода, что также может быть вредным для организма, заключила Мановска.

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