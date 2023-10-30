Врач Соломатина: сладкие и кислые яблоки противопоказаны при разных болезнях

Врач-диетолог Елена Соломатина: употреблять яблоки может быть противопоказано при диабете, аллергии и хронических нарушениях в работе ЖКТ.Врач Соломатина объяснила, что яблоки не должны входить в рацион людей с разными болезнями. В частности, сладкие плоды противопоказаны диабетикам, людям с нарушение углеводного обмена и лишним весом. Кислые – тем, у кого имеются проблемы с пищеварительным трактом.«Кислые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Особенно все, что связано с язвами, гастритом с повышенной кислотностью, панкреатитом и так далее, потому что кислота будет действовать раздражающе», - отметила медик в комментарии «Москве 24».Соломатина добавила, что даже здоровые люди после употребления яблок могут ощущать определенный дискомфорт, вздутие. Этот эффект вызывается действием яблочной клетчатки в виде пектинов. В тех случаях, когда имеются какие-то проблемы с кишечником, попадающие в него пектины могут вызывать особенно неприятные, даже болезненные ощущения.«Кроме того, у людей часто встречается нежелательная реакция на красные яблоки», - предупредила специалистка.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки