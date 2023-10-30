Это может вас убить: распространенная причина появления тромбов у молодых и пенсионеров
После пандемии коронавируса о тромбозе стали говорить куда чаще, хотя болезнь эта существовала и раньше. Если кровь человека стала слишком густой, это обычно лечат с помощью специальных препаратов — антикоагулянтов. Однако пить без назначения врача лекарства, конечно же, ни в коем случае нельзя.
А есть ли способы защитить себя от тромбоза и предотвратить недуг без таблеток? Об этом рассказала гериатр Надежда Рунихина.
Специалист отмечает: главный метод профилактики тромбоза — правильный питьевой режим. Проблема в том, что чем старше человек, тем хуже он ощущает жажду. Иногда пожилые люди страдают от недержания мочи и пытаются справиться с проблемой, ограничив потребление воды. Однако это очень плохое решение. Обезвоживание и недостаток жидкости организму вредит. Кровь становится более вязкой, и риск тромбоза возрастает. А еще заодно повышается вероятность столкнуться с инфарктом и инсультом.
Еще один работающий способ избежать тромбоза — обратить внимание на свой рацион питания. Для здоровья очень важно следить за уровнем холестерина. Снизить его помогут продукты, богатые клетчаткой: овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые каши.
Стоит быть осторожней с продуктами, в которых много витамина К: он улучшает свертываемость крови.
Факторы риска тромбоза
Врожденная тромбофилия.
Лишний вес.
Злокачественные новообразования и некоторые препараты для их лечения.
Недавние операции, особенно ортопедические.
Травмы, которые приводят к неподвижности конечностей.
Малоподвижный и сидячий образ жизни.
Беременность.
Прием оральных контрацептивов.
Сердечная недостаточность.
Пороки сердца.
Тяжелые болезни печени.
Нефротический синдром.
Воспалительные заболевания кишечника.
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