По словам врач-эндокринолога Ольги Деревянко, для россиян йодированная соль гораздо более полезна, чем морская либо гималайская.Врач Деревянко посоветовала россиянам употреблять йодированную соль, пояснив, что ее использование является проверенной мерой профилактики йододефицита.«Россия является регионом йодного дефицита, поэтому жителям РФ наиболее важно употреблять такую соль», - сказала медик .Деревянко напомнила, что нехватка йода в организме является фактором, провоцирующим возникновение проблем с щитовидной железой – гипотиреоза, узловых образований.«Соль, которая есть у вас дома, должна быть с пометкой «Йодированная»: ни морская, ни гималайская», - подчеркнула медик.Специалистка добавила, что в течение дня можно употреблять до 5 г йодированной соли, не больше. Медик констатировала, что особенно важно следить за уровнем йода в организме женщинам во время беременности, а также кормящим грудью матерям.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки