Сомнолог Лебедева: сильная дневная сонливость может возникать при разных патологиях

Сомнолог Дарья Лебедева: сильную дневную сонливость могут ощущать люди с болезнями сердца и щитовидной железы, диабетом и психическими расстройствами.Сомнолог Лебедева рассказала, что дневная сонливость во многих случаях не означает какой-либо патологии. Говоря о тех обстоятельствах, которые могут влиять на желание спать днем, специалистка назвала пасмурную погоду, прием пищи, смену часовых поясов, нахождение в душном помещении. Также спать в дневное время хочется, когда организм восстанавливается после болезни или стресса.«Как правило, непатологическая сонливость проходит самостоятельно после того, как прекращается действие вызывающего ее фактора», - отметила сомнолог в интервью РИА Новости.В то же время, предупредила Лебедева, сильная дневная сонливость может возникать при разных патологиях. В частности, она бывает тесно связана с наличием апноэ, при котором происходят кратковременные задержки дыхания во время сна. Среди других названных экспертом проблем – сердечно-сосудистые болезни, железодефицитная анемия, болезнь Паркинсона, заболевания щитовидной железы, диабет, депрессия, невроз и иные расстройства психики.«Сонливость также может вызываться приемом некоторых лекарств, например, препаратов против аллергии, антидепрессантов, противовирусных или антибактериальных», - дополнила специалистка.При патологической дневной сонливости следует обращаться к врачу. Как правило, она ощущается несмотря на все попытки человека сохранять бодрость. Кроме того, вместе с такой сонливостью могут возникать и другие неблагоприятные симптомы.

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