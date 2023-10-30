Повышенный уровень мочевой кислоты в крови: 5 причин

Избыток мочевой кислоты в крови означает, что почки не справляются с ее выведением из организма. Это опасное состояние для организма. Каковы же его причины?Повышенный уровень мочевой кислоты в крови называется гиперуремией. Чтобы привести его в норму, нужно есть меньше продуктов, в которых содержится много пуринов. Избыток этих веществ накапливается в суставах, образуя кристалы (часть пуринов выводится из организма с мочой и проходит через кишечник). Нормальный уровень мочевой кислоты в крови выражается такими показателями: от 2,4 до 6,0 мг/дл у женщин и от 3,4 до 7,0 мг/дл у мужчин.Повышенное содержание мочевой кислоты в крови может увеличить риск развития подагры и почечной недостаточности. Поэтому важно удерживать эти показатели в пределах нормы и снижать их — если норма превышена.Причины повышенного уровня мочевой кислотыПроисхождение одной трети мочевой кислоты, которая содержится в теле человека, связано с потреблением им продуктов и напитков, богатых пуринами.Другие две трети этой кислоты вырабатываются в организме естественным путем. Каковы же причины повышения уровня мочевой кислоты в крови?1. Неправильное питаниеОбычно это не единственная причина, но чрезмерное потребление таких, богатых пуринами, продуктов, как мясо, рыба, консервы, гамбургеры, является важным фактором повышения уровня мочевой кислоты в крови. Нельзя также злоупотреблять солью, она замедляет выведение из организма мочевой кислоты.2. Рафинированный сахарОпасны в этом плане и продукты, в которых много сахара: конфеты, шоколад, сладкие булочки, торты и пирожные, сладкие напитки, соки, продающиеся в магазинах.Такие продукты могут повышать уровень мочевой кислоты. Их лучше избегать. Заменить сладости можно фруктами и свежевыжатыми соками.3. Употребление алкоголяАлкогольные напитки вызывают нарушение обмена веществ в печени, в котором участвует мочевая кислота. В результате она накапливается в организме и ее содержание в крови увеличивается.Алкоголь также отрицательно влияет на микрофлору кишечника и подавляет активность полезных бактерий в кишечнике.4. Мочегонные препаратыЭти лекарства увеличивают выработку мочи. Их принимают для снижения повышенного артериального давления. Почки при этом выводят из организма больше жидкости, но по этой причине они не справляются с выводом необходимого количества мочевой кислоты.5. Лишний вес и ожирениеЛишний вес является одним из факторов развития подагры. При этой болезни кристаллы мочевой кислоты откладываются в суставах.Ожирение, высокое артериальное давление и диабет способствуют повышенной выработке мочевой кислоты в организме. Вывод же ее из организма при этом замедляется.Как понизить уровень мочевой кислоты в крови с помощью диетыЕсли уровень мочевой кислоты повышен ненамного, его легко можно привести в норму с помощью определенных изменений в питании. Продукты с высоким содержанием клетчатки снижают уровень мочевой кислоты и способствуют ее всасыванию в кишечнике.Продукты, в которых много клетчатки:ОвесШпинатБрокколиПродукты с высоким содержанием антиоксидантов:черника и клюква,помидоры,виноград,листовая свекла.Интегральные злаковые. Нужно включать в свою диету интегральные злаковые.Что касается рафинированных углеводов (белый хлеб, булочки и пирожные, конфеты), то их лучше избегать. В них практически нет полезных питательных веществ.Стараться не включать в свою диету:ТрансжирыСахарАлкогольные напиткиЖиры повышают содержание в крови триглицеридов, которые откладываются на стенках артерий. Это может привести к инфаркту.Кондитерские изделия и выпечка тоже не рекомендуются. В них много насыщенных жиров и сахара.Алкоголь замедляет вывод мочевой кислоты из организма.И нужно ограничить потребление мяса, курятины, рыбы. Белки животного происхождения провоцируют высокий уровень мочевой кислоты в кровиДругие советыНе допускать дегидратации организма: нужно пить больше жидкости, прежде всего воды. Это помогает выводить мочевую кислоту с мочой. Рекомендуется выпивать от двух до трех литров воды в день.Чтобы не допускать задержки жидкости, нужно ограничивать потребление соли.Значительное место в диете должны занимать фрукты и овощи.Ограничивать потребление красного мяса и колбасных изделий.Избегать употребления спиртных напитков.Регулярно заниматься физическими упражнениями. Это идет на пользу суставам и всему организму.Стараться не набирать лишний вес.Заботиться о том, чтобы организм получал достаточное количество витамина С (около 500 мг). Он помогает снизить уровень мочевой кислоты.Пить настой чая и таких растений, как хвощ полевой и крапива. Они помогают снижать повышенный уровень мочевой кислоты и хорошо действуют на почки.Важно придерживаться сбалансированной диеты и регулярно заниматься физическими упражнениями. Это помогает сохранять здоровье и предотвращать многие болезни

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