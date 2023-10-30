Врач назвал 10 продуктов, которые помогут вам жить дольше, включая вино и шоколад

От специй до овощей, составление списка покупок из следующих продуктов может помочь вам достичь здоровой старости.Долголетие может показаться достижением, завоеванным с трудом, но жить долго и хорошо не является чем-то недостижимым. Здоровый образ жизни – одно из величайших орудий, которые вы можете добавить в свой арсенал защиты от ранней смерти.От регулярных физических упражнений до отказа от курения объяснила, что различные изменения образа жизни могут увеличить продолжительность вашей жизни.Однако в целом здоровое питание является краеугольным камнем хорошего здоровья. Поэтому врач рекомендовал добавить в ежедневный рацион эти сильнодействующие продукты.1. Фрукты и овощиФрукты и овощи, наполненные витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, могут помочь снизить риск возникновения целого ряда заболеваний, угрожающих долголетию, от болезней сердца до рака.Ягоды, листовая зелень и яркие овощи «особенно полезны».«Старайтесь есть как минимум пять порций фруктов и овощей в день — размер порции обычно составляет одну чашку сырой листовой зелени, 1/2 чашки других овощей или фруктов или небольшой цельный фрукт, например яблоко или банан», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.2. Орехи и семенаОрехи и семена богаты полезными жирами, белками и клетчаткой, что делает их отличным средством снижения риска сердечных заболеваний, содействия контролю веса и обеспечения необходимыми питательными веществами.«Употребляйте небольшую горсть орехов или семян в качестве перекуса или добавляйте их в пищу. Помните о размере порций, поскольку они калорийны».3. Цельнозерновые продуктыОт цельной пшеницы до киноа, от коричневого риса до проса — цельные зерна богаты клетчаткой и сложными углеводами, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и снижают риск развития диабета и сердечных заболеваний.«Сделайте цельнозерновые продукты основным источником углеводов в своем рационе. Старайтесь съедать от трех до шести порций в день, в зависимости от ваших энергетических потребностей».4. Оливковое маслоОливковое масло первого холодного отжима, являющееся основным продуктом средиземноморской диеты, снижает риск сердечных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни благодаря содержанию в нем мононенасыщенных жиров и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца.Доктор рекомендовал использовать оливковое масло в кулинарии и в качестве заправки для салатов.«Будьте внимательны к размерам порций, поскольку они очень калорийны», - советует Строков.5. БобовыеБогатые клетчаткой, витаминами и минералами фасоль, чечевица и нут могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и обеспечить устойчивую энергию.«Включайте бобовые в свой рацион два-три раза в неделю. Типичная порция составляет от 1/2 до одной чашки приготовленных бобовых».6. КуркумаАктивное соединение, скрытое в куркуме, известное как куркумин, обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут помочь снизить риск хронических заболеваний и поддержать здоровье мозга.Доктор рекомендовал включать куркуму в вашу кулинарию и сочетать ее с черным перцем, чтобы активировать ее свойства.7. Йогурт и ферментированные продуктыЭти продукты, наполненные пробиотиками, способствуют здоровому микробиому кишечника, что связано с лучшим пищеварением и иммунной функцией.Поэтому врач посоветовал включить в ежедневный рацион порцию йогурта или кисломолочных продуктов (например, кефира, кимчи, квашеной капусты).8. Чеснок"Обладая широким спектром преимуществ для здоровья, чеснок ранее был связан с улучшением здоровья сердца и может даже обладать потенциальными свойствами борьбы с раком", - говорит врач.9. Красное виноДоктор поделился, что один стакан красного вина может принести пользу здоровью сердца благодаря наличию антиоксиданта под названием ресвератрол. Однако он напомнил, что употреблять напиток следует в меру.10. Темный шоколадКак и красное вино, темный шоколад богат антиоксидантами, которые могут принести пользу вашему сердцу.«Иногда можно съесть небольшой кусочек (около 20 граммов)».

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