Узелки на голосовых связках: 5 возможных симптомов

Доброкачественные образования, известные как узелки на голосовых связках, часто путают с полипами, несмотря на то, что это совершенно разные вещи.Узелки на голосовых связках являются доброкачественным, а не канцерогенным образованием. Они располагаются на голосовых связках в результате их перенапряжения в течение длительного времени.Симптомы узелков на голосовых связкахУзелки на голосовых связках являются доброкачественным, а не канцерогенным образованием. Они располагаются на голосовых связках в результате их перенапряжения в течение длительного времени.Степень тяжести проблемы варьируется от воспаления до затвердевания узелка и превращения его в своего рода мозоль. Важно распознать симптомы наличия узелков на голосовых связках, обнаружить их как можно раньше и вовремя начать лечение.ПричиныУзелки на голосовых связках могут появиться если:Долго кричатьЧасто откашливатьсяПри хроническом кашлеПодражать голосамМного разговариватьПеть выше или ниже, чем естественный голосВсе, что связано с чрезмерным напряжением голосовых связок, постепенно приводит к их повреждению. Это вызывает воспаление, пока, наконец, в горле не появляются узелки.Наиболее распространенные симптомы1. Хриплый голосВы можете почувствовать хрипоту разной степени, из-за уменьшая интенсивность голоса. Это происходит из-за нехватки воздуха, его недостаточно, чтобы дойти до конца предложения и возникает ощущение, что у человека одышка.2. Усталость голосовых связокВы можете чувствовать сухость в глотке и в гортани, от этого голос становится ломким.3. Напряжение в мышцах шеиСуществует несколько причин перенапряжения мышц, от нехватки воды, до избыточного веса, неправильной осанки, внезапных движений и многих других факторов. Это очень распространенная проблема, которая проявляется в виде болезненного спазма мышц шеи.Люди с узелками на голосовых связках испытывают большую нагрузку на шею, что может привести, в свою очередь, к головной боли и другим неприятным ощущениям.4. КашельОн появляется вследствие ощущение постоянного присутствия инородного тела в гортани. Кашель может вызывать болезненные ощущения, особенно, если он повторяется через короткие промежутки времени.5. Быстрая утомляемость голосаКогда вы постоянно напрягаетесь, очевидно, возникает усталость. В случае с голосом, если перенапрячь связки, становится тяжело говорить.Факторы, способствующие появлению узелковАллергияКурениеНедостаточное количество воздухаГастроэзофагеальный рефлюксЧрезмерная влажность воздухаПрофессия, связанная с перенапряжением голосовых связок: учителя, лекторы, певцыВоздействие раздражающих газов или химических веществДиагностикаЕсли хрипота голоса сохраняется более двух-трех недель, стоит как можно скорее проконсультироваться с врачом. Полный анализ должен включать в себя анализ клинической истории, физическое обследование и консультация у врача.Кроме того, врач может также запросить:Оценку специалиста-неврологаИсследование, выполняемое отоларингологом (врач, который специализируется на проблемах с голосом)Оценка голоса, проведенная специалистом по речи и языку, или фоноаудиологомЛарингоскопия также может быть применена для наблюдения за движением голосовых связокЛечение узелков в горлеУзелки можно лечить хирургически, фармакологически или путем тренировки голоса.Хирургическое вмешательствоЗаключается в том, что узелок на связках просто вырезают, это рекомендуемое лечение для случаев, когда узелки очень большие или наблюдаются в течение очень долгого времени.Фармакологическое лечениеИногда медикаментозное лечение необходимо для того, чтобы уменьшить воздействие на голосовые связки, оно включает в себя лечение гастроэзофагеального рефлюкса, аллергии или заболеваний щитовидной железы.Тренировка голосаТерапия включает обучение хорошей гигиене полости рта, коррекция злоупотреблений голосовыми связками, тональности голоса, соответствующего объема воздуха и дыхания для правильного воспроизведения голоса.Другие способы терапииАбсолютный голосовой покойКогда узелки маленькие или мягкие, их лечат стероидными противовоспалительными препаратамиФонетические упражнения помогут восстановить функцию голосовых связок и не дать узелкам снова появитсяКак предотвратить появление узелков в горле?Не злоупотребляйте своим голосом.Если вы певец, учитель, диктор, вам нужно периодически давать связкам отдых.Вы должны приобрести новые речевые навыки, чтобы иметь возможность выполнять свою работу без вреда для здоровья.Родители должны уделять внимание тому, как дети осваивают правильную голосовую технику, чтобы избежать любого перенапряжения связок с самого раннего возраста, поскольку проблема может начать развиваться еще в детстве.Искоренение вредных голосовых привычек, например, достижения цели путем повышения голоса.При любых сомнениях стоит проконсультироваться с врачом, который с помощью простой и безболезненной процедуры поставит точный диагноз.

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