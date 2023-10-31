7 причин, почему может шелушиться кожа лица

У кого-то кожа шелушится из-за батарей, которые высушивают воздух. А кого-то проблема преследует круглый год.Причины могут быть разные: от неподходящего ухода и сухого воздуха до серьёзных заболеваний. В любом случае помочь себе можно.Какие симптомы у шелушения кожиСамый очевидный — на коже появились чешуйки, и она облезает. Помимо этого иногда возникают:зуд,покраснение,сухость,сыпь.Почему на лице шелушится кожаНа самом деле кожа шелушится постоянно — так она обновляется. В медицине этот процесс называют десквамацией. В глубоких слоях кожи образуются новые клетки, которые постепенно (где-то за месяц) продвигаются наверх. А от мёртвых клеток кожи организм избавляется — они отваливаются микроскопическими чешуйками. Кстати, пыль дома состоит в том числе из них.В норме разглядеть шелушение можно только под микроскопом. Но если оно становится заметно в зеркале, стоит поискать причины такой перемены.Сухой тип кожиУ людей с сухим типом кожа плохо удерживает влагу и вырабатывает слишком мало себума (кожного сала). Из-за этого она часто шелушится, чешется и раздражается. Иногда даже трескается до крови. На ощупь такая кожа может быть шершавой и грубой.Иногда сухая кожа — временное явление. Например, у многих кожа сохнет зимой. Воздух становится более сухим, на улице ситуацию усугубляют низкая температура и сильный ветер, а дома — батареи и обогреватели.Солнечные ожогиСолнце всегда травмирует кожу. Даже загар, который многим так нравится, — это защитная реакция кожи на повреждение. Если вы провели на солнце слишком много времени, кожа начнёт шелушится: так организм избавляется от поврежденных клеток. Лёгкий ожог обычно появляется через несколько дней, когда кожа начинает заживать. Под отшелушенным слоём прячутся новые здоровые ткани. При серьёзных ожогах, помимо шелушения, возникают ещё и отёки с волдырями.Кожные заболеванияАтопический дерматитЭто хроническое незаразное заболевание кожи. Оно появляется в любом возрасте, часто ещё в детстве. У людей с ним кожа воспаляется, краснеет и зудит. На ней появляются сухие участки, которые шелушатся. А ещё — волдыри и язвочки, покрытые корочками. Полностью вылечить атопический дерматит нельзя. Но его можно контролировать с помощью дерматолога и грамотного ухода.РозацеаЕщё одно хроническое заболевание. У людей с ним кожа на лице краснеет, а возле носа, лба щёк и подбородка появляются видимые сосуды. Иногда возникают папулы и пустулы — прыщики с гноем и без него. Cухость кожи и шелушение тоже относят к симптомам розацеа. Откуда берётся это заболевание, пока точно неизвестно. Среди причин называют генетику, бактерию Helicobacter pylori и крошечного кожного клеща Demodex. Симптомы можно облегчить, если избегать триггеров розацеа. Ещё помогают сосудосуживающие гели и процедуры (например, лазер). Но их должен назначить дерматолог.ПсориазПри этом заболевании на коже появляются бляшки, которые шелушатся и зудят. Всё потому, что клетки кожи обновляются слишком быстро. В норме процесс занимает 3–4 недели, а при псориазе — неделю или даже меньше. На лице бляшки сперва появляются у линии роста волос, а затем доходят до подбородка. Если их расчесать, они могут вскрыться. Получится открытая ранка — риск инфекции.Считается, что псориаз провоцируют стресс, инфекции, травмы и некоторые лекарства. Полностью вылечить его нельзя. Но многим помогают бережный уход за кожей и кортикостероидные кремы.Генетические заболеванияЕсть очень редкое заболевание, которое так и называется — синдром шелушащейся кожи. Оно наследственное — его вызывают мутации генов. У людей с этим синдромом кожа шелушится постоянно и (как правило) безболезненно. Симптомы могут появиться ещё при рождении. У кого-то шелушится кожа по всему телу, но есть и случаи, когда синдром затрагивает только лицо.Заболевания щитовидной железыНа состояние кожи влияет гипотиреоз. Это заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Гормон щитовидной железы важен для нормальной работы кожи. Когда его мало, кожа становится сухой, грубеет и покрывается чешуйками. При гипотиреозе особенно страдает кожа в местах, где расположены суставы.Реакция на лечениеКожа может шелушиться у онкобольных. Это один из побочных эффектов радиотерапии и химиотерапии. Помимо этого, кожа может покраснеть, высохнуть и стать уязвимее для солнца. Симптомы обычно проходят, когда завершают лечение. Чтобы облегчить их, пациентам советуют пользоваться уходовой косметикой, но той, которую одобрили врач или медсестра. Плюс важно беречь себя от солнца и инфекций (промывать кожу тёплой водой, закрывать повязкой).Перебор с уходомЧасто коже не нравится, когда за ней ухаживают слишком активно. В ответ возникают жжение, стянутость, покалывание и зуд. Шелушение — тоже признак того, что в уходе что-то не так. Оно может появиться, если, например, переборщить с кислотами и вообще эксфолиацией. Когда кожу отшелушивают слишком часто (вместо пары раз в неделю), она теряет слишком много влаги и пересыхает.Шелушение может быть и нормальной реакцией на активный уход. Например, если вы впервые нанесли сыворотку с ретинолом, кожа может покраснеть и начать облезать. У этого явления даже есть название — ретиноидный дерматит. Обычно он проходит после того, как кожа привыкнет к новому средству.Как помочь коже, которая шелушитсяУвлажните кожуНамажьтесь гипоаллергенным увлажняющим кремом без отдушек. Приятно, когда косметика пахнет персиком или розами, но парфюмерные добавки (как и спирт) часто раздражают кожу. Вместо них ищите в составе глицерин и гиалуроновую кислоту. Американская дерматологиня Андреа Суарес посоветовала также присмотреться к средствам с церамидами. Эти вещества защищают кожу от раздражителей и удерживают влагу внутри неё.При солнечном ожоге пригодится гель алоэ вера. Он не только увлажнит, но ещё и успокоит повреждённую кожу — снимет боль и зуд.По словам Андреа, особенно важно увлажнить кожу перед сном — ночью она теряет больше влаги. Лучше всего намазаться кремом сразу после душа или умывания. Тогда средство «запрёт» в коже влагу, которая на неё попала. Кстати, бороться с сухостью помогает не только косметика. Для этой же цели можно поставить в комнате увлажнитель воздуха.Защитите кожу от солнцаКогда кожа шелушится, она уязвимее для ультрафиолета. Кроме того, можно обгореть, и тогда шелушений станет ещё больше.Главное правило — регулярно пользоваться санскрином даже в пасмурную погоду. Средство должно быть с пометкой broad spectrum (такое защищает от ультрафиолетовых лучей всех типов). А уровень SPF нужен от 30 и выше. При шелушениях стоит выбрать средство с минеральными, а не химическими фильтрами. Такие меньше раздражают кожу и содержат оксид цинка — вещество, которое успокаивает кожу.Дерматологи ещё советуют купить широкополую шляпу на лето. Она защитит от ультрафиолета лицо, уши и шею. Лучше выбрать плотную тканевую модель, а не бейсболку или соломенную шляпу с дырками.Попробуйте масло для лицаДерматологиня Андреа Суарес считает, что шелушения — как раз тот случай, когда масла могут помочь. Их относят к эмолентам — веществам, которые смягчают и разглаживают кожу, заполняя трещинки в её внешнем слое. По словам Андреа, масло не уберёт проблему, но сделает шелушинки чуть менее заметными.При склонности к акне масла лучше не использовать. Многие из них считают комедогенными — они могут блокировать поры и усугубить высыпания.Пейте достаточно водыЭто поможет увлажнить кожу изнутри. Современная наука считает, что пресловутые два литра в день не обязательны. Главное — не терпеть жажду и не допускать обезвоживания.Сходите к врачуЭто в целом всегда хорошая идея. Если шелушение беспокоит и долго не проходит, можно проконсультироваться с дерматологом. Возможно, помогут и другие врачи (например, эндокринолог, если проблема в гипотериозе).А вот чего делать не стоитНе отдирайте чешуйки кожи — это лишний раз её травмирует. При солнечных ожогах кожу тоже важно оставить в покое. Так она заживёт быстрее.Не умывайтесь по три раза в день и не сидите часами в ванной. Дерматологи советуют мыться за 5–10 минут. Вода должна быть тёплой — горячая сушит кожу.Не усугубляйте ситуацию косметикой. Если кожа и так шелушится, не стоит устраивать ей дополнительную эксфолиацию. Отложите на время средства с кислотами и ретинолом.Не трите кожу лица щётками и скрабами. Их вообще советуют избегать — для лица они слишком агрессивны. Это только сильнее сушит и раздражает.

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