Гастроэнтеролог Лопатин предупредил о продуктах с эффектом «селедка с молоком»

Молоко с соленым огурцом или селедкой, чернослив и отвар из него, виноградный сок — эти продукты или их сочетания у многих провоцируют неприятный побочный эффект — послабление стула. И это далеко не весь список «опасной» еды.Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с неудобным состоянием, которое принято называть «диарея застала врасплох». Жидкий стул может быть симптомом различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, в том числе инфекционных. Однако нередко причиной бунта в животе становятся определенные продукты, БАДы и даже лекарства. Что же с этим делать, об этом «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, врач первой категории.Слабящие продуктыСпециалистами уже давно изучены свойства определенных продуктов в отношении пищеварительного тракта и их влияния на стул. Иногда их используют даже для того, чтобы справиться с запорами естественным путем. Но чтобы в неподходящий момент не столкнуться с неприятностями, нужно знать об особенностях продуктов заранее.Кисломолочная продукция и молокоКисломолочная продукция претендует на звание номера один в ряду съедобных слабительных. Кефир, ряженка, йогурты послабляют стул, вызывают вздутие живота и характерное урчание в желудке. Люди с непереносимостью молочного сахара — лактозы — могут столкнуться с диареей и при употреблении обычного коровьего молока. Их пищеварительная система не способна адекватно усваивать молоко из-за нехватки фермента лактазы.Нерасщепленная лактоза просто минует желудок и попадает в толстую кишку, где вступает в контакт с бактериями кишечной микрофлоры. Результатом становится бурление в животе, вздутие и жидкий стул.Жирные продуктыПродукты с высоким содержанием жиров могут обволакивать стенки кишечника, расслаблять каловые массы и усиливать позывы к походу в туалет. Таким эффектом обладают растительное и оливковое масло, сало, жирная рыба и мясо, майонез и сливки.Специи и острая едаСлишком острая еда раздражает слизистую желудка и кишечника. Злоупотребление специями может привести как к боли в желудке, так и к проблемам с кишечником, в том числе к диарее. Особенно в этом плане коварен перец чили, который содержит активное соединение капсаицин.АлкогольДиарея после употребления алкоголя возникает по нескольким причинам. Первая — это раздражение слизистых оболочек ЖКТ, на фоне которого нарушается всасываемость жидкости в кишечнике. Вторая — активизация выработки желчи, которая обладает свойством разжижать каловые массы. Наконец, понос нередко начинается и просто в результате интоксикации. С помощью диареи и рвоты организм пытается ускорить выведение алкогольных токсинов.Фрукты и овощиВызвать понос способны фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки в составе: брокколи, цветная капуста, морковь, бобовые, яблоки, груши, манго и малина. Пищевые волокна стимулируют мышечную активность кишечника, а в больших количествах могут оказывать и слабительное действие.Томаты, тыква, кабачки и яблоки также содержат органические соединения пектины. Злоупотребление пектиновыми веществами опасно такими побочными эффектами, как диарея и вздутие живота.КофеКофе — известный активизатор моторики кишечника, в больших количествах запросто может стать причиной расслабления стула. При этом риски диареи повышаются, если добавлять в кофе молоко или искусственные сахарозаменители, которые иногда также дают слабительный эффект.А что с лекарствами?Диарея относится к числу достаточно распространенных побочных эффектов при приеме лекарственных препаратов. Она может возникнуть при приеме антибиотиков. Антибактериальные препараты нарушают баланс полезных бактерий в кишечнике, поэтому их прием врачи рекомендуют совмещать с курсом препаратов для нормализации кишечной микрофлоры.Слабительным действием отличаются препараты некоторых форм магния: оксида, цитрата и глюконата. Они обладают осмотическим эффектом: объем каловых масс увеличивается в результате притока жидкости в кишечник. Диарея может начаться и при приеме некоторых БАДов: с магнием, железом, рыбьим жиром и жирными кислотами омега-3.С диареей часто сталкиваются и при приеме таблеток для похудения. Например, такая побочка характерна для лекарств на основе орлистата — вещества, подавляющего всасывание жиров.Как избежать диареи?Для нормализации стула необходимо придерживаться сбалансированного питания, это касается профилактики как диареи, так и запоров. Следует сократить количество жирной пищи в рационе, следить за количеством потребляемого сахара. Полезно обращать внимание на реакцию организма. Если после условного йогурта или кабачка вас из раза в раз настигает диарея, просто попробуйте исключить их из рациона. Важно помнить, что чаще всего продукты представляют угрозу не сами по себе, а лишь в тех случаях, когда мы начинаем переедать. Если знать меру, то вреда не принесут ни фрукты, ни молоко, ни специи с кофе.Перед приемом нового лекарства или БАДа важно внимательно прочитать состав и ознакомиться с перечнем возможных побочных эффектов. Принимать любые препараты всегда следует в соответствии с инструкцией и не превышать рекомендуемую дозировку.Помните, что нарушение стула может быть признаком различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Так что при регулярных эпизодах диареи лучшим решением будет обратиться к врачу.

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