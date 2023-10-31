Врач Рунихина: с возрастом люди могут хуже ощущать жажду и пить слишком мало воды

Врач-гериатар Надежда Рунихина: недостаточное питье воды повышает риск сгущения крови и тромбозов.Врач Рунихина рассказала, что достаточное употребление воды является важной частью профилактики тромбозов, которые являются причиной большого количества инфарктов и инсультов. Но с возрастом чувство жажды может ощущаться гораздо менее интенсивно, и это приводит к тому, что люди пьют слишком мало воды. Между тем, недостаточное количество воды в рационе способствует появлению густой крови и связанных с ней рисков.«С возрастом многие люди начинают хуже ощущать жажду. Уменьшение жидкости в организме приводит к целому каскаду неблагоприятных реакций. В частности, повышается риск тромбозов, так как увеличивается вязкость крови», - сообщила Надежда Рунихина .Если с возрастом люди начинают пить слишком мало воды, они становятся подвержены такой патологии как тромбоз глубоких вен, сердечным приступам или инсультам, предупредила врач.Что еще важно для защиты от густой крови и тромбов? С возрастом следует тщательнее контролировать питание: рацион должен быть обогащен продуктами, снижающими холестерин в крови, – овощами, фруктами, зеленью, цельнозерновыми кашами, жирной морской рыбой или морепродукты.С осторожностью нужно употреблять продукты, богатые витамином К, усиливающим свертываемость крови.

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