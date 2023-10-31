Эффект уже через 3 минуты: какие изменения происходят в организме во время часовой прогулки

Прогулки на свежем воздухе — стандартная рекомендация врачей. Но какую именно пользу они приносят? Оказывается, все уже давно рассчитано по минутам.Один из главных пунктов для тех, кто хочет сохранить здоровье, молодость и позитивный настрой — не забывать про физические нагрузки. Вид спорта может быть любой, главное, чтобы не было медицинских противопоказаний и он приносил вам удовольствие. Бег, плавание, танцы, боевые искусства, теннис — список можно продолжать еще долго.Но есть люди, которые совсем не любят тренироваться. У других же есть ограничения по здоровью или совсем нет свободного времени. В этом случае спорт можно заменить прогулками.«Ходьба не требует специальной подготовки, оборудования и спортивной формы. Зато она укрепляет иммунитет, сердце и сосуды, снижает стресс и улучшает сон. А еще отлично разгружает мозг», — говорят специалисты больницы Святого Георгия.В идеале стоит гулять 60 минут в день. Этот час можно выкроить, если выбрать дальний магазин, пройтись пешком с работы до дома, не отправлять ребенка гулять с собакой, а самому взять поводок и выйти на улицу.Чем дольше вы гуляете, тем больше пользы для здоровья.Уже через 3 минуты снижается артериальное давление. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют всем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, как можно больше гулять на свежем воздухе.Через 15 минут понижается уровень сахара в крови. Вы двигаетесь, организм тратит больше энергии, что не может не влиять на этот показатель.Через 30 минут ускоряется метаболизм, поэтому всем, кто хочет похудеть, диетологи советуют больше гулять. Чем интенсивнее будет ваш шаг, тем лучше результат.Через 40 минут уменьшается риск развития ишемической болезни сердца у пожилых. Замечали, что активные пенсионеры в разы реже посещают больницы? Все дело в том, что они постоянно двигаются, это и продлевает жизнь.Через 60 минут настроение значительно улучшается, вы стрессуете гораздо меньше. Если на душе кошки скребут, то лучше не сидеть перед телевизором с шоколадкой, а отправиться погулять.Особенно полезны прогулки на свежем воздухе людям, которые ведут сидячий образ жизни. После восьми часов в офисе сесть в автомобиль, а потом лечь на диван — не самая лучшая идея. Организму нужно движение!Пожилые люди тоже должны выходить на улицу каждый день. Эта полезная привычка необходима, чтобы не набирать лишний вес, чувствовать себя лучше и находиться в приподнятом настроении.Чтобы прогулки принесли максимум пользы, соблюдайте несколько простых рекомендаций:• гуляйте за полтора-два часа до или после еды;• дышите через нос;• используйте удобную обувь, желательно на толстой подошве с хорошим супинатором;• по возможности гуляйте в парках подальше от дорог.

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