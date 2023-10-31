Учёные рассказали, какие болезни могут спровоцировать магнитные бури и для кого они опасны

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие человека. В особой зоне риска – метеочувствительные люди и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Во время магнитных бурь у людей могут возникать неприятные симптомы. Среди них головные боли, слабость, тахикардия, скачки артериального давления, бессонница, ухудшение настроения. В некоторых случаях можно наблюдать воспаление суставов, тяжесть в ногах и боль в спине.В особой группе риска находятся люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Исследования показали, что во время магнитных бурь увеличивается риск инфарктов и инсультов.Магнитные бури также способны влиять на людей косвенно, воздействуя через технику и энергосистемы. Они способствуют образованию электрического тока в металлических предметах и могут спровоцировать скачки напряжения и возгорания.

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