Врач Тяжельников объяснил, как много тыквы можно есть в день
Эксперт напомнил о том, что несмотря на свою низкокалорийность, тыква является продуктом с высоким гликемическим индексом. Вот почему употреблять данный овощ нужно в умеренных количествах – в день не более 200-300 г взрослым и 100 граммов детям.
Медик посоветовал употреблять тыкву с осторожностью пациентам с сахарным диабетом, гастритом и низкой кислотностью.
Поскольку тыква стимулирует моторику желудка, ее следует исключить при обострении заболеваний ЖКТ, панкреатите и язве.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий