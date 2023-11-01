Врач Тяжельников объяснил, как много тыквы можно есть в день

Внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, сколько тыквы можно съедать в деньЭксперт напомнил о том, что несмотря на свою низкокалорийность, тыква является продуктом с высоким гликемическим индексом. Вот почему употреблять данный овощ нужно в умеренных количествах – в день не более 200-300 г взрослым и 100 граммов детям.Медик посоветовал употреблять тыкву с осторожностью пациентам с сахарным диабетом, гастритом и низкой кислотностью.Поскольку тыква стимулирует моторику желудка, ее следует исключить при обострении заболеваний ЖКТ, панкреатите и язве.

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