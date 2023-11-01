Врач Янг: некоторые ошибки в питании блокируют нормальную работу органов
Врач Янг посоветовала россиянам не допускать ошибок в питании, способных блокировать нормальную работу органов. К таким ошибкам, по мнению специалистки, относятся
увлеченность фастфудом;
пристрастие к жареной или копченой еде;
злоупотребление простыми углеводами;
регулярное употребление рафинированных продуктов;
недостаток клетчатки и свежих, малообработанных продуктов.
Медик констатировала, что подобный формат питания способствует накоплению висцерального жира, способного блокировать нормальную работу органов, включая почки, печень, поджелудочную железу. Нарушения в поджелудочной железе, в свою очередь, ассоциируются с развитием панкреатита, сахарного диабета.
«Спровоцированные неправильным питанием жировые прослойки в организме «обездвиживают» желчный пузырь, вызывая его нерегулярное сокращение. В результате он не может нормально опорожниться и возникает застой», - поделилась Екатерина Янг в Telegram.
Она дала совет: в тех случаях, когда приемы пищи начинают сопровождаться тяжестью, дискомфортом или болями, следует обязательно обратиться к врачу и обследоваться.
По словам другого эксперта, гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, для сохранения здоровья поджелудочной железы важно избегать сочетаний жирной, острой пищи и алкоголя.
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