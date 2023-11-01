Как правильно сморкаться, чтобы не оглохнуть? Да, и такое возможно

Врач Зайцев: неправильное сморкание может привести к гнойному менингиту. Некоторые считают, что, чем сильнее отсморкнуться, тем лучше: слизь быстрее выйдет из носа. Это в корне неверный подход, который может стоить вам здоровья, предупредил к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Он рассказал, как нужно правильно сморкаться.Нос и ухо в человеческом организме тесно связаны, а ещё лор-органы очень нежные и их легко повредить, предупредил врач. При резком сморкании возникает избыточное давление, которое буквально загоняет слизь из носа в ухо, а точнее, в евстахиеву трубу.Там развивается отёк, воспаление нарастает буквально за часы. В итоге развивается отит, в ухе появляется жидкость, которая превращается в гной. Это уже острый средний гнойный отит, который приводит к разрыву барабанной перепонки. Он, в свою очередь, чреват проблемами со слухом — если дырка в перепонке не заживёт.Не менее печальный сценарий, если воспалительные гнойные массы прорвутся не наружу, а внутрь уха. Тогда это всё отправится прямиком в головной мозг, и разовьётся вторичный гнойный отит.Как не допустить такого исхода? Во-первых, ни в коем случае не надо сморкаться резко, посоветовал Зайцев. Ориентируйтесь на собственные ощущения: если на фоне сморкания вы слышите в голове какие-то нездоровые звуки, бульканье или хлюпанье, у вас закладывает ухо — это тревожный сигнал.В этом случае нужно закапать в нос сосудосуживающие капли так, чтобы раствор попал в носоглотку. Потом закапать ушные капли, чтобы обезболить. Можно сделать пневмомассаж барабанной перепонки с помощью спринцовки, но только если вы владеете такой техникой.Если после этого вам не стало лучше — бегом к врачу. Счёт тут идёт на часы. Затянете с визитом к доктору на пару дней — можете навсегда заработать проблемы со слухом, предупредил врач в беседе с «Аргументами и фактами».Чем не веская причина лечить насморк своевременно? Кстати, делать это тоже надо правильно. Например, не все распиаренные средства от насморка действительно помогают. Вот список самых популярных «лекарств», которые на самом деле не работают.

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