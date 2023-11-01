Врач Королева: алкоголь и кофе после стресса лишь усиливают тревогу

Врач Маргарита Королева посоветовала не употреблять после стрессовых событий кофеин из-за его свойства усиливать тревогу.Врач Королева напомнила, что некоторые напитки могут усиливать тревожное чувство, к ним в первую очередь относятся алкоголь и кофе (также другие напитки, насыщенные кофеином).Специалистка поделилась рекомендацией: после стресса не нужно пить кофе, так как он усиливает тревогу:«Избыток крепкого кофе при наличии уже каких-то событий негативного характера может вызвать не только возбуждение, но и повышение тревожности из-за кофеина».Также врач Королева констатировала, что нервная система человека может сильно пострадать из-за алкоголя, употребляемого после перенесенного напряжения и стресса. По словам эксперта, когда спиртное употребляется следом за какими-то негативными состояниями или событиями, состояние тревожности может существенно повыситься.

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