Итальянские учёные нашли самый полезный продукт при ожирении и диабете

Согласно исследованиям в Universit? Telematica Pegaso и University of Naples "Federico II" (оба Италия), высокая приверженность средиземноморской (рыбной) диете (MD) может существенно снизить риск развития диабета 2 типа у лиц с избыточной массой тела или ожирениемНедавнее поперечное исследование, включавшее 62 участника (7 мужчин и 55 женщин, средний возраст 49 лет), показало, что приверженность к MD тесно связана с улучшением параметров, связанных с толерантностью к глюкозе, такими как инсулинорезистентность (ИР) и чувствительность к инсулину (ИС).Используя опросник PREDIMED для оценки уровня приверженности к средиземноморской диете, исследователи обнаружили, что у лиц с высокой приверженностью к MD отмечались более низкие показатели гомеостатической модели оценки резистентности к инсулину (HOMA-IR) и более высокие показатели индекса чувствительности к инсулину (ISI). Это указывает на улучшенную способность организма регулировать уровень глюкозы в крови.Интересно, что потребление рыбы, которая является ключевым компонентом средиземноморской диеты, также демонстрировало значительную связь с улучшением индексов чувствительности к инсулину и уменьшением инсулинорезистентности. Результаты указывают на прямую корреляцию между употреблением рыбы и улучшением чувствительности к инсулину, а также обратную пропорциональность между потреблением рыбы и HOMA-IR.Эти новые данные подчеркивают значимость средиземноморской диеты и, в особенности, потребления рыбы в регулировании уровня глюкозы в крови и снижении риска развития диабета 2 типа у лиц с избыточной массой тела или ожирением. Ключевыми факторами, способствующими этим благоприятным изменениям, могут быть биологические свойства, содержащиеся в средиземноморской диете, которые способствуют более эффективному метаболическому процессу участников.

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