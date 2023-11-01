Почему у вас может быть низкий пульс

Иногда виноват возраст, а иногда — проблемы с сердцем.О низком пульсе — или брадикардии — говорят, когда частота ударов менее 60 в минуту. Сам по себе пульс — это отражение сокращений сердца, которые и посылают ударную волну по сосудам. Чем реже бьётся сердце, тем ниже пульс. И причин у этого может быть несколько.1. Физическая нагрузкаОрганизму необходим кислород, и задача сердца — обеспечить циркуляцию крови с этим газом по всему телу. Когда человек занимается спортом, потребность в кислороде возрастает, а нагрузка на сердце увеличивается. Адаптируясь, сердце начинает эффективнее перекачивать кровь, то есть для достижения нужного уровня кислорода требуется меньше сокращений. Это распространяется и на состояние покоя: уже привыкшее сердце бьётся реже.Также от физических нагрузок увеличивается объём сердца. Обычно увеличение объёма считается следствием повышенного давления, однако в случае со спортом это «доброкачественное» изменение. Увеличение размеров и массы сердца улучшает его способность к перекачиванию крови, а это значит, что сердцу требуется меньше усилий — и самих сокращений.А ещё физические упражнения снижают уровень хронического стресса и тревожности. Это, в свою очередь, уменьшает активность симпатической нервной системы, которая ответственна за сокращения сердца, и пульс становится ниже.2. ВозрастСнижение пульса с возрастом происходит далеко не всегда и зависит от многих факторов.Физиологические изменения. С возрастом из-за постоянного давления на сердце, например при гипертонии, увеличивается размер левого желудочка, а сами клапаны становятся менее эластичными. Из-за этого сердце сокращается медленнее, что и приводит к снижению пульса.Снижение активности симпатической нервной системы. Эта система готовит организм к реакции на стресс и опасность. Она ускоряет частоту сердечных сокращений, расширяет бронхи для увеличения притока кислорода, повышает метаболизм, давление и в целом готовит организм к физической активности. С возрастом активность этой системы снижается, что может приводить к уменьшению пульса в состоянии покоя.3. Влияние лекарствСуществует несколько групп препаратов с разным механизмом действия, которые снижают пульс. К ним относятся:бета-блокаторы;антиаритмические препараты;опиоидные и неопиоидные анальгетики;ингибиторы АПФ;препараты для лечения щитовидной железы;антагонисты кальция.4. Нарушения проводимости и другие заболевания сердцаПроводимость сердца — это способность кардиомиоцитов, то есть сердечных клеток, генерировать и передавать электрические импульсы, которые регулируют сокращения сердца. При нарушении передачи сигналов может снижаться пульс.Это может произойти как из-за врождённых аномалий сердца, так и из-за приобретённых.Некоторые заболевания тоже приводят к снижению пульса:болезни синусового узла;блокада проводимости;атеросклероз;острый инфаркт миокарда;острый перикардит;хроническая сердечная недостаточность.5. Низкие температурыЧтобы выжить, организм быстро реагирует на любые изменения окружающей среды, в том числе и на снижение температуры. Существует несколько механизмов:Вазоконстрикция — сужение сосудов, чтобы уменьшить потерю тепла. Это приводит к повышению давления в сосудах, что сигнализирует синусовому узлу сердца, что пульс стоит замедлить.Активация симпатической нервной системы — эта система изначально выбрасывает адреналин, который увеличивает пульс, однако в долгосрочной перспективе приводит к вазоконстрикции. Например, если человек находится на холоде несколько часов.Замедление метаболизма — организм активирует механизмы, направленные на сбережение энергии, включая снижение активности сердца. Это тоже снижает пульс.6. ТравмыПри серьёзном повреждении части тела организм всеми силами будет пытаться нивелировать пагубный эффект. Один из механизмов выживания — снижение пульса. Это помогает замедлить кровотечение и в целом сберечь энергию. Однако многое зависит от места и характера травмы, и поэтому причин, вызывающих снижение пульса при повреждении, может быть несколько:Снижение активности симпатической нервной системы — при серьёзной травме организм может перейти в шоковое состояние. Симпатическая нервная система замедляет пульс, предотвращая дальнейшее развитие гибельных процессов в организме.Кровопотеря — при кровотечении уменьшается объём циркулирующей по организму крови. Из-за этого снижается частота сокращений сердца.Повреждение сердца — это механическая причина. В случае травмы, повреждающей сердце, нарушается его проводимость и ритм, и это может привести к снижению пульса.7. Недостаток кислородаГипоксия активирует вагусный нерв, тем самым увеличивая выработку ацетилхолина, который замедляет частоту сердечных сокращений. Это необходимо, так как при недостатке кислорода ткани и органы недополучают ещё и питательные вещества. Чем меньше сердечная активность, тем меньше кислорода выводится из организма: он остаётся циркулировать в крови, как и остальные нужные органам вещества.8. Аутоиммунные заболевания и гипотиреозНекоторые аутоиммунные заболевания, например синдром Шегрена или системная красная волчанка, могут поражать проводящую систему сердца, в том числе и синусовый узел, который регулирует частоту сердечных сокращений. Помимо этого, системное воспаление может затронуть и само сердце, вызвав отложение тканевых белков и последующее повреждение кардиомиоцитов. Это замедляет проведение импульсов, что и приводит к низкому пульсу.Аутоиммунные заболевания, приводящие к гипотиреозу, например болезнь Грейвса или болезнь Хашимото, нарушают функцию щитовидной железы. Это тоже вызывает снижение пульса.9. ИнфекцииОни вызывают системную реакцию организма, то есть активацию сразу нескольких механизмов борьбы с ними. Снижение пульса может быть следствием как попытки организма предотвратить дальнейшее развитие опасного для человека состояния, так и непосредственного влияния инфекций на сердце. Существует несколько причин снижения пульса во время инфекций:Воспаление — некоторые заболевания, например вирусный и бактериальный миокардит, поражают кардиомиоциты. Сердечная ткань не может адекватно проводить электрические импульсы, и частота сокращений меняется.Высокая температура — при лихорадке усиливается активность парасимпатической нервной системы, что может привести к снижению пульса.Токсины в кровотоке — циркулирующие по крови токсические вещества, высвобождение которых вызывают инфекции, могут напрямую поражать сердце и приводить к изменению ритма и пульса.Дегидратация — инфекции нередко сопровождаются рвотой и диареей, а потому объём крови в организме уменьшается. Это приводит к снижению частоты сердечных сокращений.10. Токсические веществаТяжёлые металлы, например свинец и ртуть, при постоянном взаимодействии с ними влияют на работу сердца, поражая кардиомиоциты и снижая проведение электрического импульса.Некоторые яды, например цианид и инсектициды, также могут оказывать токсическое воздействие на организм, включая сердце.

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