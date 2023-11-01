Китайские ученые выяснили, что любители кофе реже страдают от мигрени

Все дело в генетических мутациях, говорят исследователи. Любопытно, что кофе благоприятно действует только на мигрень, на другие неврологические заболевания напиток никак не влияет.Кофе — один из самых популярных напитков в мире, конкурировать он может разве что с чаем. Помимо того, что он вкусный, так еще и полезный — помогает сердцу и способен предотвратить развитие деменции. Ученые из Наньчанского университета в Китае открыли еще один «талант» кофе: он может снижать риск мигрени.Эксперты провели исследование, в котором изучали генетические данные британцев. Все необходимые сведения им предоставил Британский биобанк. За период с 2006 по 2010 год в него поступили данные о каждом пятидесятом жителе Соединенного Королевства в возрасте от 40 до 69 лет.Авторы работы оценили наличие связи между мутациями (однонуклеотидными полиморфизмами), которые повышают склонность человека к употреблению кофе, а также к различным неврологическим заболеваниям. Благодаря тому, что эксперты работали исключительно с генетическими данными, это позволило им исключить другие важные факторы, такие как финансовое положение, уровень жизни, хронические заболевания и так далее. Такой подход называется менделевской рандомизацией.Всего экспертам удалось обнаружить 40 мутаций, которые повышают склонность человека к употреблению кофе. Ученым удалось доказать, что такие люди могут быть защищены от мигрени: наличие этих изменений в геноме значительно снижает риск развития головной боли.«Употребление кофе, вероятно, является пусковым механизмом или способом профилактики мигрени», — говорят авторы исследования.«Я положительно отношусь к кофе, если пить его без добавок (в том числе без молока), через час после еды и не больше пары кружек в день. Этот напиток не только бодрит, но и доказанно помогает оставаться молодыми и красивыми», — комментирует исследование ученых доктор Павлова.Любопытно, что выявленные генетические мутации никак не влияют на риск других неврологических заболеваний:болезни Альцгеймера;болезни Паркинсона;бокового амиотрофического склероза;рассеянного склероза;эпилепсии;инсульта.Ученые также отмечают, что в их работе есть определенные ограничения. Среди них — происхождение пациентов: большинство из них были европейцами. Кроме того, эксперты не оценивали реальное потребление кофе участниками.Если вы уже страдаете от мигрениНекоторые продукты могут быть триггерами мигрени. Чаще всего это шоколад (особенно черный), красное вино, твердые сорта сыра, консервы, некоторые орехи. Причем это не значит, что всем людям с мигренью нельзя есть все перечисленное. Тут все индивидуально. Кто-то может реагировать только на сыр, но при этом спокойно есть черный шоколад и пить вино, а у кого-то мигрень появляется только после вина и орехов.

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