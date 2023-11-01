«Шторки» и еще 3 упражнения против усталости и отеков глаз — показывают офтальмологи

Если ваша работа связана с компьютером или вы просто часто чувствуете, что глаза устали, поможет несложная гимнастика. На нее потребуется около пяти минут.Регулярная гимнастика для глаз не помешает даже тем, кто не носит очки и видит «единицу». Практически все мы много времени проводим за монитором компьютера и экраном телефона, напрягая свое зрение. А значит, надо как-то снимать это напряжение, чтобы глаза сильно не уставали, а зрение сохранялось как можно дольше.Офтальмологи отделения микрохирургии глаза Мариинской больницы показали четыре простых упражнения, которые помогут поддержать зрение, а также снять отечность и усталость глаз.Упражнение «Метка на стекле» помогает тренировать фокусировку зрения. Рисуете точку на стекле — маркером или кусочком пластилина. Сначала концентрируетесь взглядом на точке на стекле, потом переводите взгляд в окно на какой-нибудь дальний объект — дерево, здание, прохожего. Можно также выполнять это упражнение на улице — дышите свежим воздухом, а заодно поочередно переводите взгляд с ближнего на дальний объект и обратно.Упражнение «Шторки» способствует ускорению кровообращения в тканях. В течение двух минут надо быстро и часто моргать, но при этом не сдавливать веки.Упражнение «Массаж» ускоряет циркуляцию жидкости в тканях и помогает бороться с отечностью. Аккуратно тремя пальцами каждой руки нажмите на веки обоих глаз, но без излишнего давления — касание должно длиться всего одну секунду. Повторите массаж до 5 раз.Гимнастика для глаз. Нарисуйте глазами квадрат, затем соедините углы квадрата диагоналями. Далее нарисуйте глазами воображаемый круг — сначала в одну сторону, потом в другую сторону. Также можно рисовать и другие геометрические фигуры.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки