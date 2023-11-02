Молочный шоколад менее полезен организму, чем горький, напомнила гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина.Многие люди едят шоколад ежедневно. Врач Амеличкина посоветовала тщательно следить за тем, в каком количестве употребляется это лакомство. Врач Амеличкина посоветовала есть молочный шоколад не больше 20 грамм в день, так как он содержит в своем составе много жира и сахара.«Не рекомендуется съедать в день более 30 граммов горького шоколада или 15-20 грамм молочного», - заявила специалистка «Газете.Ru».Амеличкина предупредила, что регулярное поедание шоколада в количестве, превышающем названное, может поспособствовать появлению излишков жира в теле и возникновению диабета. Кроме того, такая привычка повышает риск сердечно-сосудистых болезней, проблем с печенью.«С осторожностью, не превышая рекомендованные дозы, шоколад можно употреблять людям с гипертонической болезнью или подагрой, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и тем, у кого этот продукт вызывает симптомы в виде изжоги», - добавила специалистка.Врач напомнила, что польза шоколада для здоровья определяется содержанием какао – источника антиоксидантов. Больше всего какао содержится в его темных и горьких сортах – предпочтительны плитки с уровнем какао от 70% и выше. Молочный и белый шоколад значительно уступают в этом плане горькому, употреблять его следует исключительно по минимуму.

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