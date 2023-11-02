Дерматолог Филева назвала 5 заболеваний, из-за которых на локтях и коленях сохнет кожа

Грубые, сухие и шелушащиеся локти, утолщение кожи на коленях — подобная проблема знакома многим людям. С наступлением холодов состояние только усиливается.Сухая кожа на локтях и коленях — частая проблема как у детей, так и у взрослых. Обычно это просто результат неправильного ухода. Но в некоторых случаях такая особенность может сигнализировать о серьезных заболеваниях, которые нужно вовремя распознать и лечить, в противном случае состояние будет ухудшаться. Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-дерматовенеролог Александра Филева рассказала «Доктору Питеру» при каких симптомах необходимо срочно обратиться к врачу.Кожа этой зоны изначально проблемнаяКожа на локтях и коленях изначально склонна к сухости, шелушению, растрескиванию. Во-первых, на этих участках практически нет потовых и сальных желез, которые создают защитную липидную мантию. Во-вторых, кожа на сгибах постоянно растягивается и сокращается при движении. Люди часто опираются на локти во время еды, чтения, работы за компьютером и на колени во время уборки, занятий спортом.В результате на этих участках роговой слой постепенно утолщается, кожа грубеет. Ситуацию усугубляют частые горячие ванны, хлорированная вода в бассейне, грубая ткань одежды, агрессивные моющие средства, дефицит витаминов и микроэлементов, низкая влажность воздуха в помещении во время отопительного сезона.Самое опасное — сухость кожиУ сухой истонченной кожи нарушается защитный барьер, в результате повышается риск проникновения возбудителей вторичной инфекции: стафилококков, стрептококков, грибковой флоры. Поэтому за локтями и коленями необходимо ухаживать тщательно. Локти и колени требуют особого ухода и увлажнения, но именно об этих участках люди обычно заботятся меньше всего.Стоит использовать мягкие моющие средства с pH в диапазоне от 4 до 6, а после мытья наносить крем или бальзам. Раз в неделю можно применять мягкие отшелушивающие пилинги, чтобы удалить лишние ороговевшие клетки.«В отопительный сезон, когда воздух в помещении становится сухим, рекомендуется пользоваться увлажнителем. Это полезно не только для кожи, но и для организма в целом», — отмечает Александра Филева.Важно обратиться к врачуНо если кожа на локтях или коленях стала очень грубой, начала шелушиться или трескаться, изменился ее цвет или ощущается зуд, необходимо обратиться к врачу, потому что эти симптомы могут быть признаками серьезных заболеваний.1. ГиповитаминозДля поддержания здоровья кожи необходимы витамины А, Е, D, группы B, а также некоторые микроэлементы, например цинк. Их недостаток может спровоцировать сухость и обострение кожных заболеваний. При подозрении на гиповитаминоз рекомендуется обратиться к терапевту и сдать анализы, которые помогут выявить дефицит определенных соединений.2. Эндокринные заболеванияЧаще всего причиной проблем становится сахарный диабет и нарушение функции щитовидной железы. В 80% случаев сахарный диабет сопровождается поражением кожи. Нарушения микроциркуляции крови на фоне повышенного уровня глюкозы приводят к дефициту питания кожи, она сильно сохнет и шелушится, снижается местный иммунитет, развиваются рецидивирующие грибковые инфекции.При сахарном диабете второго типа из-за высокого уровня инсулина в крови ухудшается формирование кератиноцитов — клеток эпидермиса, что также приводит к кожным заболеваниям.При гипотиреозе — снижении функции щитовидной железы — уменьшается количество секрета, вырабатываемого потовыми и сальными железами, из-за чего кожа становится сухой, шелушится и трескается.3. ПсориазПсориаз — воспалительное заболевание кожи и ногтевых пластин, возникает из-за сбоя в работе иммунной системы. Защитные клетки — иммуноциты — по ошибке начинают атаковать клетки эпидермиса, в результате они начинают активнее делиться, но не успевают как следует сформироваться. В результате на коже образуются бляшки, покрытые серебристыми чешуйками.4. ИхтиозНаследственное заболевание, при котором происходит избыточное ороговение эпидермиса, в результате кожа шелушится, на ней появляются чешуйки серого или коричневого цвета. Ихтиоз бывает первичным (передается по наследству) или вторичным — его могут спровоцировать болезни ЖКТ, опухоли, сахарный диабет.5. Гормональный сбойЭстроген, женский половой гормон, необходим для нормальной выработки коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые отвечают за эластичность, увлажнение и плотность кожи. Эстроген вырабатывается не только у женщин, но и у мужчин, правда, в меньшем количестве. При гормональном сбое недостаток этого гормона может привести к сухости кожи и снижению ее тонуса.

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