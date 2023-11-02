Врач делится шагами, которые позволят снизить риск болезни Альцгеймара - давление, вес, алкоголь

Врач отделения скорой помощи и клинический профессор рассказали о простых шагах, которые можно предпринять, чтобы снизить риск развития деменции.И это число будет продолжать расти из-за старения населения. Существует много типов деменции, которые связаны с различными причинами, такими как накопление белков в мозге или снижение притока крови к мозгу."Хотя деменцию часто рассматривают как нечто, возникающее с возрастом, исследования показали, что существует множество факторов образа жизни, которые могут минимизировать или увеличить риск", - говорит врач-невролог Александра Алехина .Врач объяснила, как лучше всего снизить вероятность развития деменции в дальнейшей жизни.Врач признала, что деменция была состоянием, которого она «боялась больше всего» после своей обширной карьеры в сфере здравоохранения.«Я видела сотни и сотни пациентов с этим ужасным состоянием, опустошенных снижением их когнитивных способностей, изменением личности и потерей независимости, и все это фактически означает, что вы умираете на годы раньше, чем ваше тело умрет. Для их близких это тоже ужасно».Существует разновидность болезни Альцгеймера, которая тесно связана с определенными генами и вызывает деменцию в очень раннем возрасте. Однако это составляет менее одного процента случаев.Признав существование революционного препарата адуканумаб, способного удалять амилоидные бляшки из мозга, врач заявила, что результаты исследования «не впечатляют». Они также дороги и потенциально имеют очень серьезные побочные эффекты.Первая проблема, которую необходимо решить, — это высокое кровяное давление.«В течение многих лет мы знали, что высокое кровяное давление связано с повышенным риском развития деменции, но окончательных доказательств не было».Риск развития деменции увеличивается на 42 процента, если у вас не лечится высокое кровяное давление.«Это удивительное открытие, и для меня оно окончательно опровергает аргумент о той важной роли, которую гипертония играет как в возникновении деменции, так и в ухудшении симптомов после ее возникновения».Он поделился одной теорией о том, что гипертония может вызвать снижение притока крови к мозгу, повреждая клетки мозга и вызывая образование амилоидных бляшек.«Исходя из этого понимания, другие вещи, которые улучшают приток крови к мозгу, также могут снизить риск болезни Альцгеймера».Было обнаружено, что недостаток физических упражнений повышает риск развития деменции на 40 процентов, в то время как курение, ожирение и диабет независимо друг от друга увеличивают риск на 60 процентов.Воздействие загрязнения воздуха также повысило риск на 10 процентов.В результате этого врач поделилась, что она занимается бегом не менее пяти раз в неделю, регулярно проверяет свое кровяное давление и немного похудела.Исследования также показали, что употребление алкоголя может увеличить риск развития деменции. Каждые семь единиц сверх 14 в неделю увеличивают риск деменции на 17 процентов.Опросы показывают, что люди теперь боятся деменции больше, чем рака.«Если это вы, я думаю, что это очень позитивный сигнал: вы можете значительно снизить риск, выполняя ряд простых вещей: регулярно занимаясь физическими упражнениями, питаясь здоровой пищей (чтобы поддерживать здоровый вес), отказом от курения, сокращением потребления алкоголя и следить за своим кровяным давлением».

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