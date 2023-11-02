Онколог Карасев: появление припухлостей на шее может быть первым признаком лимфомы

Онколог Иван Карасев посоветовал россиянам заниматься самообследованием лимфоузлов.Врач Карасев обратил внимание на то, что изменение в состоянии лимфоузлов может происходить при развитии рака лимфатической системы – лимфомы. Поэтому следует периодически самостоятельно обследовать лимфоузлы и следить за тем, не увеличиваются ли они в размере.На их увеличение, например, указывает появление припухлостей на шее, и это может быть первым признаком лимфомы.«Такие изменения, как образование припухлостей на шее, в подмышках и над ключицей, не стоит оставлять без внимания. Это может быть первыми признаками лимфомы», - сообщил Карасев в Telegram.Врач добавил, что при лимфоме со временем можно заметить появление новых припухлостей или шишек на теле. Однако болевые ощущения отсутствуют.«К отеку, боли в животе, тошноте и рвоте лимфомы могут привести в тот момент, когда разрастаются в брюшной полости», - предупредил Карасев.Медик заявил, что рак лимфатической системы очень успешно лечится, если диагностируется на раннем этапе. Терапия дает эффект почти в 90% случаев, когда заболевание обнаруживается своевременно.

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