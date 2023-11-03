NYPost: ржаной хлеб, ячмень и овес подавляют аппетит и помогают худеть

Согласно Фрэнку Дуки, специалисту из The University of Arizona, увеличение потребления клетчатки может быть ключевым фактором в управлении аппетитом и весом. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как ржаной хлеб, могут безопасно имитировать действие препаратов для похудения.Согласно публикации NYPost, в свете последних исследований, эксперты в области медицины и здравоохранения обнаружили связь между определенными продуктами и эффектом, сходным с действием семаглутида - активного компонента некоторых препаратов, имитирующего действие гормона GLP-1.GLP-1, вырабатываемый организмом во время приема пищи, регулирует высвобождение инсулина, замедляет процесс пищеварения и подавляет аппетит. В последних научных исследованиях установлено, что некоторые продукты, богатые клетчаткой, способны вызывать аналогичные реакции в пищеварительной системе.В процессе пищеварения клетчатка медленно перемещается через органы пищеварения, стимулируя высвобождение GLP-1 и PYY - еще одного гормона, который подавляет аппетит. Новые исследования также выявили, что некоторые виды ферментируемой клетчатки, такие как бета-глюкан, содержащиеся в ячмене, овсе и ржи, могут способствовать значительному снижению веса.Однако важно отметить, что не все продукты, содержащие клетчатку, одинаково полезны для контроля аппетита. Некоторые добавленные волокна могут не вызывать реакции в организме, не способствуя снижению веса. Поэтому, как отметил Дука, важно отдавать предпочтение ферментируемым видам клетчатки, таким как бета-глюкан, а также декстрин, олигосахариды и пектин, содержащиеся в различных продуктах, от ячменя и овса до фасоли и фруктов.Основываясь на существующих исследованиях, эксперты рекомендуют регулярное потребление клетчатки, а также обращение внимания на содержание ферментируемых волокон в продуктах с добавленной клетчаткой, чтобы достичь наилучших результатов в контроле аппетита и поддержании здорового веса.

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