Эксперты Монреальского университета рассказали о тайной жизни сахара

Дискуссия о пользе и вреде сахара не утихает. Аргументы за и против излагают разные ученые, научные коллективы. Свою «ложку меда» внесли и канадские специалисты.Часть потребляемых углеводов сразу используется для получения энергии, остальное откладывается в печени и мышцах, про запас. Но когда сахаров поступает слишком много, они «застревают» в жировой ткани.Эксперты Монреальского университета заявляют, что углеводы должны составлять от 45 до 65% калорийности пищи в сутки. Это вывод из наблюдений, длившихся 25 лет и охвативших тысячи взрослых американцев. Оказалось, что получавшие от 50 до 55% всей энергии за счет углеводов обладали самым низким уровнем смертности. Тогда как те, что получали более 70% или менее 40%, больше всех уходили из жизни рано.Однако тут есть важный нюанс: качество этих углеводов. В приоритете продукты, насыщенные витаминами, минералами и клетчаткой, то есть, фрукты и овощи, фасоль и чечевица, цельнозерновые продукты. И лишь процентов 10, не более, остается на добавленные сахара: столовый сахар, мед и пр.Кроме собственно поставки энергии, глюкоза имеет и еще одну важную роль: активирует высвобождение дофамина — молекулы, создающей позитивное настроение, помогающей справляться со стрессом. Ряд исследований показывают, что сахар даже способен уменьшать боль, особенно, у детей.Вывод, который делают канадские ученые, примиряет разные позиции спорящих: сахар, безусловно, нужен и полезен. Но, во-первых, качественный. И дозированно. Как избыток, так и нехватка глюкозы безусловно вредны.

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