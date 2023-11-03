Анемия: 9 продуктов, которые вам нужно есть

При АНЕМИИ следует есть больше продуктов, содержащих железо. Однако витамин С не менее важен, так как он помогает лучше усваивать этот элемент.При анемии человек испытывает дефицит определенных питательных веществ. Прежде всего это связано с несбалансированным питанием. Однако точно так же, как плохая диета может вызывать ее, специальный план питания при анемии позволяет справиться с этой проблемой.Анемия: симптомы, типы анемии и диетаЧто такое анемия?Типы анемииСимптомы анемииДиета при анемииВ этой статье мы поделимся с вами важными фактами об анемии, а также дадим некоторые рекомендации касательно того, как с ней справиться.Что такое анемия?Это состояние, при котором наблюдается уменьшение размера или количества красных кровяных телец. Другими словами, ее можно выявить по низкому уровню гемоглобина в крови.В основном анемия появляется в результате неправильного питания с явным дефицитом таких элементов, как железо, фолиевая кислота или витамин В12.Типы анемииОбычно при анемии наблюдается нехватка железа. То, что в организме не хватает данного элемента, не всегда означает, что вы не употребляете его с пищей. Дело в том, что в некоторых случаях проблема возникает из-за того, что железо плохо усваивается по причине сбоев в работе пищеварительной системы.Кроме того, анемию может вызвать сильная кровопотеря из-за травмы, операции или даже менструации у женщин.Дефицит железа не дает красным кровяным тельцам нормально воспроизводиться. В результате их оказывается меньше, чем нужно для работы организма. Ситуация осложняется тем, что те немногие клетки, которые остались, имеют слишком маленький размер и содержат мало гемоглобина.Но железо — не единственный фактор, вызывающий анемию. Причиной также может стать нехватка фолиевой кислоты или витамина В12. При данном дефиците красные кровяные тельца имеют нормальный размер, но при этом очень легко разрушаются.Симптомы анемииДанную болезнь можно заподозрить при следующих симптомах:УсталостьВам постоянно холодноУчащенное сердцебиениеГоловная больНо конечно же самыми явными признаками анемии являются бледность кожи, физическая слабость и общее вялое состояние.Диета при анемииКак мы уже писали, анемия развивается из-за нехватки или полного отсутствия определенных питательных веществ. Поэтому можно исправить ситуацию, добавив в диету продукты, богатые ими.Во-первых, вам нужно знать, сколько данных элементов требуется ежедневно для нормальной работы организма. Итак, здоровому взрослому человеку (за исключением особых состояний типа беременности), требуется в день:Железо: 8 мг для мужчин и 18 мг для женщинФолиевая кислота: 400 мкгВитамин В12: 2,4 мкгМы составили для вас список продуктов, являющихся источником этих важных для здоровья веществ.1. Проростки люцерныРостки люцерны богаты железом, его в них содержится 1 мг на каждые 100 г. Кроме того, они содержат витамин С, который также необходим в диете при анемии. Дело в том, что этот витамин помогает улучшить усвоение железа.2. Овес при анемииКаждые 100 г овсянки дают вашему организму 5 мг железа. Так что одна порция этой полезной каши на завтрак обеспечит вас 50% дневной нормы.3. ГовядинаВ ней также содержится железо, 3 мг на каждые 100 г. Тем не менее старайтесь выбирать постное мясо без жира.4. Сушеный инжирДругим вашим союзником в борьбе с анемией является сушеный инжир. Он содержит 4,2 мг железа на каждые 100 г. Свежий инжир также поможет вам восполнить дефицит этого элемента. Однако в нем его содержится гораздо меньше: 0,6 мг на 100 г.5. КивиМожно сказать, что киви — это просто природный концентрат витамина С. Его в нем 98 мг на каждые 100 г. Несмотря на то что железа в нем практически нет, благодаря содержанию витамина С этот фрукт поможет лучше усваивать этот элемент, полученный из других источников.6. ЧечевицаЧечевица содержит 3,3 мг железа на каждые 100 г продукта. Кроме того, она содержит другие важные вещества, такие как фолиевая кислота и медь.7. МисоЭта традиционная японская приправа-соус делается на основе сои, злаков и морской соли. Все ее многочисленные разновидности богаты железом. Тем не менее самой полезной является «хатчо», в которой содержится 7,1 г железа на 100 г.8. ФисташкиФисташки являются очень полезным продуктом при анемии, и вот почему. Во-первых, в этих орехах содержится 3,9 мг железа на 100 г.Во-вторых, фисташки содержат медь, около 1,2 мг на 100 г. Это еще один элемент, дефицит которого может привести к анемии. Таким образом, комбинация этих двух компонентов эффективна при борьбе с этим недугом.9. Свекла при анемииСвекла не только содержит железо (0,8 мг на 100 г), но и богата витамином С, а также фолиевой кислотой.Сочетание всех этих питательных веществ создает своего рода барьер, который защищает от анемии. Тем не менее не стоит забывать о том, что, несмотря на пользу такой диеты, все же она не может заменить препараты, выписанные вашим врачом.Для того чтобы определить дефицит тех или иных питательных веществ, следует сдать анализ крови. По его результатам врач посоветует, какие продукты следует включить в рацион именно в вашем случае. Анемия — это довольно серьезная проблема, а потому бороться с ней необходимо под контролем специалиста.

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