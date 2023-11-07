Как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Паническая атака или сердечный приступ? Разобраться в чём разница и быть готовыми к неожиданным приступам - поможет эта статья.Под термином «сердечный приступ» ниже мы будем понимать любые из таких явлений: инфаркт миокарда, стенокардия, сердечная недостаточность, острый коронарный синдром. Для нашей темы разница между этими понятиями не имеет значения.Причина сердечного приступаСердечный приступ происходит в тех случаях, когда один из сосудов, расположенных на поверхности сердца, «закупоривается». Либо тромбом (кровяным сгустком), либо холестериновой бляшкой, либо их комбинацией. К такой «закупорке» приводят любые заболевания, сужающие артерии, питающие сердце (возникает атеросклероз коронарных артерий).ПоследствияВ результате такой блокировки часть сердечной мышцы (которая питалась из повреждённого сосуда) перестаёт получать кислород и питательные вещества. Оставаясь без кислорода, эта часть сердечной мышцы начинает отмирать.В принципе, такая ситуация обратима, и если вовремя человека доставить в стационар (в кардиореанимацию или в кардиохирургию), то врачи могут убрать и тромб, и холестериновую бляшку, и кровь снова начнёт по сосуду поступать в этот участок. И сосуд либо восстановится полностью, либо частично.Поэтому главное правило при наступлении сердечного приступа – не терять времени, потому что со временем шансов на восстановление остаётся меньше.Факторы, провоцирующие сердечный приступ:наследственностьвысокий уровень холестерина в кровикурение (снижает эластичность сосудов)высокое артериальное давление (гипертония)сахарный диабетгиподинамия (недостаток физической активности)возраст (старше 40 лет).Как понять, что у вас сердечный приступ, а не паническая атака1. Характер самой болиПри сердечном приступеБоль возникает за грудиной, прямо в центре, между грудных мышц. Или по левому краю грудины (т.е. в области сердца).Боль по характеру сжимающая или давящая.Интенсивность боли высокая - трудно дышать, трудно разогнуться. Как будто кто-то сильно давит сверху.Как исключение: иногда бывает жгучая, похожая на проблемы с желудком, но чаще – давящая боль.Дополнительный признак:- боль может распространяться, отдавать в левую сторону: в руку, лопатку, плечо, в область между лопаток, иногда в нижнюю челюсть.При панической атакеБоль локализована в одной точке («симптом пальца»), без соответствующей иррадиации.Боль по характеру резкая или колющая.При нажатии на больную точку боль усиливается или повторяется.Признаки панической атаки: если у вас сердце «колет», «пронзает», «пульсирует», «немеет, как в холодильнике», «отдает в лопатки и руки, поясницу и шею», возникают «сердечные спазмы», «ком за грудиной», и при этом ощущается «покалывание», «сжатие», «острое сжимание», «сдавление», «напряженность», «заложенность», «жжение» в области сердца, а также левого подреберья, верхней части живота, «распирание» или, наоборот, «пустота» в грудной клетке.2. Как возникает и меняется больПри сердечном приступеБоль, чаще всего, возникает на фоне физических нагрузок или психического стресса.Есть четкая, обязательная и постоянная связь с физической нагрузкой. Поскольку сердечный приступ заключается в том, что сердце не справляется с обычным кровотоком. Соответственно, любое снижение (или увеличение) физической нагрузки влияет на характер боли. В покое становится легче, в движении боль нарастает.При сердечном приступе возникает слабость, человек старается не двигаться, он лежит или сидит.При панической атакеБоль возникает из-за учащённого или усиленного сердцебиения. По сути, паническая атака – это испуг, приступ страха, который и активизирует работу сердца.Она возникает в пугающих для человека ситуациях. Нет строгой зависимости с физической нагрузкой и физическим напряжением.При панической атаке возникает двигательное и эмоциональное возбуждение, человек стремится убежать в безопасное место, избежать «угрозы».Поэтому, если у вас возникает сильное желание двигаться, вы выходите из пугающей ситуации, и ваша боль утихает, это значит, что у вас была паническая атака, а не сердечный приступ.3. Как проходит больПри сердечном приступеБоль проходит либо в покое, либо после приёма нитроглицерина под язык (или нитроспрея).При панической атакеБоль проходит, когда человек выходит из пугающей ситуации. Либо со временем, когда он привыкает к пугающей ситуации, и успокаивается.4. Что делать, если у вас действительно сердечный приступВ этом случае ваша главная и единственная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее вызвать «скорую», и оказаться в больнице.Ничего радикального нельзя сделать дома, ничего нельзя сделать даже в машине «скорой помощи». Спасти вас смогут только в стационаре. Все остальные действия, которые вы делаете, пока едет «скорая», на исход практически не влияют.Ждать приезда «скорой» лучше всего, находясь вертикально. Но не стоя, а сидя. Или полусидя, под разными углами. Поэкспериментируйте и найдите для себя удобное положение.Некоторым людям бывает удобнее располагаться лежа, но так происходит редко, поскольку в положении лёжа обычно тяжелее дышать.Пока вы ждёте приезда «скорой», можно принять нитроглицерин под язык (или нитроспрей), если у вас нет к нему непереносимости.Резко двигаться, а тем более куда-то бежать, в случае реального сердечного приступа запрещается категорически. Рекомендуется даже не стоять на ногах, поскольку такое положение увеличивает нагрузку на сердце (работает множество мышц).И последнее.Болезни коронарных артерий практически всегда вызывают заметные изменения активности сердца, что можно зафиксировать на электрокардиограмме. При панических приступах ЭКГ позволяет выявить лишь учащение сердцебиения.Поэтому, если вы сделали ЭКГ, и исследования не выявили у вас никаких заболеваний (не просто «отклонений от нормы», которые есть у каждого человека, а именно, заболеваний), значит, за своё сердце вы можете быть спокойны

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