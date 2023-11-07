10 вредных мифов о коже

Кожа является не только зеркалом здоровья, но и самым большим органом нашего организма, и правильное понимание её ухода критически важно. Кожа - не только наша защита от внешних факторов, но и важная составляющая нашей внешности.Узнайте, какие заблуждения могут нанести вред вашей коже и какие правильные практики помогут вам сохранить здоровье и красоту вашей кожи.1. Дорогие кремы от морщин сохраняют кожу молодойЗа старение кожи ответственны два вида процессов:Внутренние связаны с генетикой, клеточным метаболизмом и гормональными изменениями. К ним можно отнести разрушение коллагена, воздействие силы тяжести, работу мышц лица, уменьшение и перераспределение жира. Из-за всего этого появляются морщины, кожа становится дряблой, обвисает, а контур лица и форма меняются.Внешние основаны на влиянии окружающей среды, например солнечных лучей, химических веществ, неблагоприятных погодных условий, курения. Наиболее вредным для кожи считается УФ-излучение. Оно повреждает ДНК, при этом образуется несколько форм свободного кислорода, которые разрушают коллаген — белок, от количества которого зависит упругость и эластичность кожи.Косметическая индустрия предлагает просто невероятный выбор кремов, которые должны предотвратить старение. Однако эффективность этих средств сомнительна, потому что на процессы старения достаточно трудно влиять.В одном обзоре учёные отметили, что только витамин С, альфа-гидроксильные кислоты и пентапептиды имеют более-менее надёжные доказательства антивозрастных свойств.Местное применение витамина А также может иметь некоторую эффективность, однако речь идёт о препаратах, которые прописываются по рецепту врачом и могут иметь побочные эффекты — жжение, сухость и покраснение. Доступные всем кремы от морщин содержат куда меньше активных ингредиентов, так что если результаты и будут, то продлятся недолго.Более того, успеху мешает простая физика. Далеко не все ингредиенты кремов проходят сквозь эпидермис — верхний слой кожи, состоящий из роговых чешуек. Проникнуть в дерму, чтобы повлиять на кожу, могут только вещества с молекулярной массой менее 500 Да.Таким образом, крем может лишь слегка улучшить внешний вид, но не остановит потерю коллагена и подкожного жира, не предотвратит появление морщин и обвисание.Пожалуй, лучшим кремом от старения можно назвать солнцезащитный. Он ничего не сделает с внутренними причинами старения, зато поможет избежать внешних. Лучше использовать крем с уровнем защиты от ультрафиолета (SPF) не ниже 30.2. Чтобы кожа была увлажнённой, надо пить больше водыВ интернете можно найти много советов пить больше воды, чтобы избежать сухости кожи. Однако эта связь не имеет хороших доказательств.Единственный системный обзор, посвящённый этой теме, был опубликован в 2018 году. Учёные нашли шесть исследований, в которых подтвердилось, что дополнительные 1–2 литра воды в день могут увеличить увлажнённость рогового слоя кожи, уменьшить сухость и шершавость, увеличить эластичность. Особенно у тех, кто обычно пил мало.Но при этом авторы обзора отметили, что механизм такой взаимосвязи не ясен, а в другой научной работе заметили, что доказательства слабые, потому что исследований недостаточно, они не особенно качественные, а риск ошибок очень высок.Кроме того, увлажнённость кожи во многом зависит от трансэпидермальной потери воды.Эпидермис имеет специальный липидный барьер, который предотвращает потерю влаги. Если он разрушается, например из-за заболевания, загрязнённого воздуха, солнечных ожогов, то влага быстро испаряется и кожа становится сухой.В таком случае пить больше воды не имеет смысла, потому что она точно так же быстро испарится с поверхности кожи. А вот использование увлажняющих средств, которые задерживают влагу в коже, может помочь.3. Антибактериальное мыло полезно для кожиТакое мыло может пригодиться в эпидемию, но нельзя сказать, что оно хорошо влияет на кожу. Даже наоборот.Дело в том, что нашу кожу населяет огромное количество бактерий. Вместе с клетками иммунитета и кожи они отвечают за защитный барьер. Нарушение в микробиоме может привести к таким заболеваниям, как акне, атопический и себорейный дерматит, перхоть.Слишком частое использование мыла или других антисептиков может нарушить микробиом и снизить его разнообразие, а также навредить поверхности кожи и нарушить её защитную функцию.Бывают ситуации, когда дезинфекция рук просто необходима, но использовать антибактериальное мыло для лица или пытаться вылечить с его помощью прыщи — это однозначно плохая идея.4. Акне появляется от грязиЧасто можно услышать, что акне появляется от того, что загрязнения из окружающей среды оседают на коже, смешиваются с потом, забивают поры и вызывают прыщи. На самом деле это не так.Не существует доказательств того, что акне связано с плохой гигиеной, а тщательная очистка кожи помогает от него избавиться или хотя бы уменьшить проявления.Акне — это заболевание, которое возникает из-за закупорки волосяных фолликулов жиром и омертвевшими клетками кожи. Для лечения применяют местные препараты и антибиотики, как правило, в сочетании.А вот частые умывания могут травмировать кожу и только ухудшить состояние.5. Поры могут открываться и закрыватьсяЧасто можно услышать, что поры в коже могут открыться, например под воздействием пара или горячей воды, а затем закрыться. Это не так.То, что мы называем порами, — это крошечные отверстия в поверхности кожи, через которые выходит себум, производимый сальными железами, а также пот из эккриновых желёз.Учёные до конца не знают, почему поры имеют разный диаметр. Одни предполагают, что на их ширину влияет количество кожного сала, пол и возраст. Другие считают, что со временем поры не становятся шире, и выработка себума просто делает кожу более жирной и блестящей, от чего поры становятся заметными.Как бы то ни было, эти отверстия не могут произвольно расширяться или сужаться, например из-за воздействия температуры. Зато могут забиться смесью себума, мёртвой кожи и прочими загрязнителями из окружающей среды, что и делает их более заметными.Чтобы этого не произошло, стоит избегать комедогенных косметических средств с добавлением масел и дважды в день умываться тёплой водой. А вот горячая вода может вызвать раздражение, так что поры станут более заметными.По этой же причине дерматологи не советуют увлекаться скрабами. Слишком жёсткие средства могут вызвать воспаление, и вместо чистого лица вы получите раздражение и ещё более заметные расширенные поры.6. Витамин Е помогает от шрамовМестные препараты с витамином Е позиционируются как средства для лечения шрамов и растяжек, однако научные данные по этому поводу неоднозначны.В обзоре научных работ 2016 года отобрали шесть качественных исследований, посвящённых применению витамина для лечения шрамов. В то время как три из них признали, что средства с витамином Е помогают, другие три не обнаружили значительной разницы.Более того, среди экспериментов, в которых витамин Е помог, только в одном средство использовали как единственный метод лечения, притом на детях. В остальных двух местное применение токоферола сочетали с другими методами.А вот в экспериментах, где витамин Е не помог, он использовался как единственный метод лечения.Более того, в двух из шести исследований выявились побочные эффекты от местного применения: контактный дерматит, зуд и высыпания.7. Царапинам нужен воздух, чтобы заживатьЧасто можно услышать, что царапины и ранки не надо закрывать пластырем, потому что им нужен свежий воздух, чтобы заживать. На самом деле это не так.Стерильная влажная среда значительно ускоряет формирование нового эпителия, снижает воспаление, некроз и темпы последующего образования шрама.Так что не спешите снимать пластырь с раны или пореза — на ранних стадиях заживления воздух ему точно не нужен.8. Солнцезащитный крем нужен только на пляжеВоздействие ультрафиолетового излучения считается одной из главных внешних причин старения кожи. УФ-лучи снижают содержание гиалуроновой кислоты в эпидермисе и дерме, из-за чего кожа становится более сухой, и вызывают окислительный стресс, который повреждает клетки кожи.Более того, воздействие ультрафиолетового излучения, а особенно солнечные ожоги увеличивают риск меланомы.Использование солнцезащитного крема помогает снизить риск рака кожи, а также сильно замедляет появление признаков старения.Исследования подтверждают, что ежедневное использование крема с SPF 30+ помогает уменьшить пигментацию и сухость кожи, замедлить появление признаков старения.Так что если вы хотите защитить кожу от старения и рака, наносите солнцезащитный крем на не защищённые одеждой участки тела каждый день. Особенно если выходите из дома с 10 до 14 часов, когда солнце наиболее активно.А от отдыха на пляже в пик активности солнца и посещения солярия мы рекомендовали бы вообще отказаться.9. Родинки надо заклеивать на солнце, чтобы не было ракаПоскольку родинки могут переродиться в меланому — злокачественное новообразование, некоторые люди опасаются, что если на родинку светит солнце, то это может спровоцировать процесс перерождения. Особенно сильно переживают за большие и выпуклые образования, поскольку они кажутся наиболее уязвимыми.УФ-лучи действительно увеличивают риск рака кожи, но опасаться стоит не только за родинки. Меланома возникает из родинок только в 25–33% случаев, в остальном она появляется на коже без всяких отметин. Более того, даже переродившиеся родинки чаще всего плоские, а не выпуклые.Чтобы снизить риск заболеть меланомой, защищать от солнца нужно всю кожу, и делать это правильно.При выходе на солнце по максимуму прикрывать кожу одеждой, надевать головной убор, а на открытые участки наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. И обновлять его каждые 2 часа пребывания на солнце.10. Сыпь на коже — это аллергияСыпь на коже действительно может возникнуть по причине аллергии, например на определённые продукты или пыльцу растений. Однако помимо этого есть и другие заболевания, которые могут спровоцировать покраснение и зуд:Контактный дерматит (ирритантный) — воспаление, возникающее в ответ на раздражители, например щёлочи, кислоты, мыло, абразивные средства вроде скрабов.Потница — состояние, при котором из-за влажной и горячей среды затрудняется отток пота.Опрелость — воспаление, которое возникает от трения кожи о кожу, обычно в складках — на животе, под грудью, в паху, в подмышках. Иногда к раздражению может добавиться инфекция.Розацеа — хроническое наследственное заболевание, при котором возникает покраснение кожи (эритема), высыпания прыщей и расширение мелких сосудов кожи. Розацеа протекает волнообразно, и проявления могут вызывать острая еда, горячие напитки, упражнения, косметика, слишком жаркая или холодная погода, алкоголь, стресс, ветер и солнце.Опоясывающий лишай (герпес) — вирусное заболевание, при котором могут возникать высыпания с пузырьками.Укусы насекомых — зудящие красные точки на коже могут возникнуть от укусов постельных или пеcчаных блох. Последние не водятся в России, но могут встретиться на пляжах в странах Азии, Центральной и Южной Америки.Большинство видов сыпи не опасны для жизни, а немедленно записаться к врачу стоит, если:сыпь распространилась по всему телу;поднялась температура;сыпь появилась внезапно и распространяется быстро;появились пузыри;места высыпаний ощущаются болезненными;появилась жёлтые или зелёные выделения, набухание, боль, образование корки, повышение температуры на месте высыпания — эти признаки могут указывать на появление инфекции.

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