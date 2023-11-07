10 вредных мифов о коже
Узнайте, какие заблуждения могут нанести вред вашей коже и какие правильные практики помогут вам сохранить здоровье и красоту вашей кожи.
1. Дорогие кремы от морщин сохраняют кожу молодой
За старение кожи ответственны два вида процессов:
Внутренние связаны с генетикой, клеточным метаболизмом и гормональными изменениями. К ним можно отнести разрушение коллагена, воздействие силы тяжести, работу мышц лица, уменьшение и перераспределение жира. Из-за всего этого появляются морщины, кожа становится дряблой, обвисает, а контур лица и форма меняются.
Внешние основаны на влиянии окружающей среды, например солнечных лучей, химических веществ, неблагоприятных погодных условий, курения. Наиболее вредным для кожи считается УФ-излучение. Оно повреждает ДНК, при этом образуется несколько форм свободного кислорода, которые разрушают коллаген — белок, от количества которого зависит упругость и эластичность кожи.
Косметическая индустрия предлагает просто невероятный выбор кремов, которые должны предотвратить старение. Однако эффективность этих средств сомнительна, потому что на процессы старения достаточно трудно влиять.
В одном обзоре учёные отметили, что только витамин С, альфа-гидроксильные кислоты и пентапептиды имеют более-менее надёжные доказательства антивозрастных свойств.
Местное применение витамина А также может иметь некоторую эффективность, однако речь идёт о препаратах, которые прописываются по рецепту врачом и могут иметь побочные эффекты — жжение, сухость и покраснение. Доступные всем кремы от морщин содержат куда меньше активных ингредиентов, так что если результаты и будут, то продлятся недолго.
Более того, успеху мешает простая физика. Далеко не все ингредиенты кремов проходят сквозь эпидермис — верхний слой кожи, состоящий из роговых чешуек. Проникнуть в дерму, чтобы повлиять на кожу, могут только вещества с молекулярной массой менее 500 Да.
Таким образом, крем может лишь слегка улучшить внешний вид, но не остановит потерю коллагена и подкожного жира, не предотвратит появление морщин и обвисание.
Пожалуй, лучшим кремом от старения можно назвать солнцезащитный. Он ничего не сделает с внутренними причинами старения, зато поможет избежать внешних. Лучше использовать крем с уровнем защиты от ультрафиолета (SPF) не ниже 30.
2. Чтобы кожа была увлажнённой, надо пить больше воды
В интернете можно найти много советов пить больше воды, чтобы избежать сухости кожи. Однако эта связь не имеет хороших доказательств.
Единственный системный обзор, посвящённый этой теме, был опубликован в 2018 году. Учёные нашли шесть исследований, в которых подтвердилось, что дополнительные 1–2 литра воды в день могут увеличить увлажнённость рогового слоя кожи, уменьшить сухость и шершавость, увеличить эластичность. Особенно у тех, кто обычно пил мало.
Но при этом авторы обзора отметили, что механизм такой взаимосвязи не ясен, а в другой научной работе заметили, что доказательства слабые, потому что исследований недостаточно, они не особенно качественные, а риск ошибок очень высок.
Кроме того, увлажнённость кожи во многом зависит от трансэпидермальной потери воды.
Эпидермис имеет специальный липидный барьер, который предотвращает потерю влаги. Если он разрушается, например из-за заболевания, загрязнённого воздуха, солнечных ожогов, то влага быстро испаряется и кожа становится сухой.
В таком случае пить больше воды не имеет смысла, потому что она точно так же быстро испарится с поверхности кожи. А вот использование увлажняющих средств, которые задерживают влагу в коже, может помочь.
3. Антибактериальное мыло полезно для кожи
Такое мыло может пригодиться в эпидемию, но нельзя сказать, что оно хорошо влияет на кожу. Даже наоборот.
Дело в том, что нашу кожу населяет огромное количество бактерий. Вместе с клетками иммунитета и кожи они отвечают за защитный барьер. Нарушение в микробиоме может привести к таким заболеваниям, как акне, атопический и себорейный дерматит, перхоть.
Слишком частое использование мыла или других антисептиков может нарушить микробиом и снизить его разнообразие, а также навредить поверхности кожи и нарушить её защитную функцию.
Бывают ситуации, когда дезинфекция рук просто необходима, но использовать антибактериальное мыло для лица или пытаться вылечить с его помощью прыщи — это однозначно плохая идея.
4. Акне появляется от грязи
Часто можно услышать, что акне появляется от того, что загрязнения из окружающей среды оседают на коже, смешиваются с потом, забивают поры и вызывают прыщи. На самом деле это не так.
Не существует доказательств того, что акне связано с плохой гигиеной, а тщательная очистка кожи помогает от него избавиться или хотя бы уменьшить проявления.
Акне — это заболевание, которое возникает из-за закупорки волосяных фолликулов жиром и омертвевшими клетками кожи. Для лечения применяют местные препараты и антибиотики, как правило, в сочетании.
А вот частые умывания могут травмировать кожу и только ухудшить состояние.
5. Поры могут открываться и закрываться
Часто можно услышать, что поры в коже могут открыться, например под воздействием пара или горячей воды, а затем закрыться. Это не так.
То, что мы называем порами, — это крошечные отверстия в поверхности кожи, через которые выходит себум, производимый сальными железами, а также пот из эккриновых желёз.
Учёные до конца не знают, почему поры имеют разный диаметр. Одни предполагают, что на их ширину влияет количество кожного сала, пол и возраст. Другие считают, что со временем поры не становятся шире, и выработка себума просто делает кожу более жирной и блестящей, от чего поры становятся заметными.
Как бы то ни было, эти отверстия не могут произвольно расширяться или сужаться, например из-за воздействия температуры. Зато могут забиться смесью себума, мёртвой кожи и прочими загрязнителями из окружающей среды, что и делает их более заметными.
Чтобы этого не произошло, стоит избегать комедогенных косметических средств с добавлением масел и дважды в день умываться тёплой водой. А вот горячая вода может вызвать раздражение, так что поры станут более заметными.
По этой же причине дерматологи не советуют увлекаться скрабами. Слишком жёсткие средства могут вызвать воспаление, и вместо чистого лица вы получите раздражение и ещё более заметные расширенные поры.
6. Витамин Е помогает от шрамов
Местные препараты с витамином Е позиционируются как средства для лечения шрамов и растяжек, однако научные данные по этому поводу неоднозначны.
В обзоре научных работ 2016 года отобрали шесть качественных исследований, посвящённых применению витамина для лечения шрамов. В то время как три из них признали, что средства с витамином Е помогают, другие три не обнаружили значительной разницы.
Более того, среди экспериментов, в которых витамин Е помог, только в одном средство использовали как единственный метод лечения, притом на детях. В остальных двух местное применение токоферола сочетали с другими методами.
А вот в экспериментах, где витамин Е не помог, он использовался как единственный метод лечения.
Более того, в двух из шести исследований выявились побочные эффекты от местного применения: контактный дерматит, зуд и высыпания.
7. Царапинам нужен воздух, чтобы заживать
Часто можно услышать, что царапины и ранки не надо закрывать пластырем, потому что им нужен свежий воздух, чтобы заживать. На самом деле это не так.
Стерильная влажная среда значительно ускоряет формирование нового эпителия, снижает воспаление, некроз и темпы последующего образования шрама.
Так что не спешите снимать пластырь с раны или пореза — на ранних стадиях заживления воздух ему точно не нужен.
8. Солнцезащитный крем нужен только на пляже
Воздействие ультрафиолетового излучения считается одной из главных внешних причин старения кожи. УФ-лучи снижают содержание гиалуроновой кислоты в эпидермисе и дерме, из-за чего кожа становится более сухой, и вызывают окислительный стресс, который повреждает клетки кожи.
Более того, воздействие ультрафиолетового излучения, а особенно солнечные ожоги увеличивают риск меланомы.
Использование солнцезащитного крема помогает снизить риск рака кожи, а также сильно замедляет появление признаков старения.
Исследования подтверждают, что ежедневное использование крема с SPF 30+ помогает уменьшить пигментацию и сухость кожи, замедлить появление признаков старения.
Так что если вы хотите защитить кожу от старения и рака, наносите солнцезащитный крем на не защищённые одеждой участки тела каждый день. Особенно если выходите из дома с 10 до 14 часов, когда солнце наиболее активно.
А от отдыха на пляже в пик активности солнца и посещения солярия мы рекомендовали бы вообще отказаться.
9. Родинки надо заклеивать на солнце, чтобы не было рака
Поскольку родинки могут переродиться в меланому — злокачественное новообразование, некоторые люди опасаются, что если на родинку светит солнце, то это может спровоцировать процесс перерождения. Особенно сильно переживают за большие и выпуклые образования, поскольку они кажутся наиболее уязвимыми.
УФ-лучи действительно увеличивают риск рака кожи, но опасаться стоит не только за родинки. Меланома возникает из родинок только в 25–33% случаев, в остальном она появляется на коже без всяких отметин. Более того, даже переродившиеся родинки чаще всего плоские, а не выпуклые.
Чтобы снизить риск заболеть меланомой, защищать от солнца нужно всю кожу, и делать это правильно.
При выходе на солнце по максимуму прикрывать кожу одеждой, надевать головной убор, а на открытые участки наносить солнцезащитный крем с SPF не ниже 30. И обновлять его каждые 2 часа пребывания на солнце.
10. Сыпь на коже — это аллергия
Сыпь на коже действительно может возникнуть по причине аллергии, например на определённые продукты или пыльцу растений. Однако помимо этого есть и другие заболевания, которые могут спровоцировать покраснение и зуд:
Контактный дерматит (ирритантный) — воспаление, возникающее в ответ на раздражители, например щёлочи, кислоты, мыло, абразивные средства вроде скрабов.
Потница — состояние, при котором из-за влажной и горячей среды затрудняется отток пота.
Опрелость — воспаление, которое возникает от трения кожи о кожу, обычно в складках — на животе, под грудью, в паху, в подмышках. Иногда к раздражению может добавиться инфекция.
Розацеа — хроническое наследственное заболевание, при котором возникает покраснение кожи (эритема), высыпания прыщей и расширение мелких сосудов кожи. Розацеа протекает волнообразно, и проявления могут вызывать острая еда, горячие напитки, упражнения, косметика, слишком жаркая или холодная погода, алкоголь, стресс, ветер и солнце.
Опоясывающий лишай (герпес) — вирусное заболевание, при котором могут возникать высыпания с пузырьками.
Укусы насекомых — зудящие красные точки на коже могут возникнуть от укусов постельных или пеcчаных блох. Последние не водятся в России, но могут встретиться на пляжах в странах Азии, Центральной и Южной Америки.
Большинство видов сыпи не опасны для жизни, а немедленно записаться к врачу стоит, если:
сыпь распространилась по всему телу;
поднялась температура;
сыпь появилась внезапно и распространяется быстро;
появились пузыри;
места высыпаний ощущаются болезненными;
появилась жёлтые или зелёные выделения, набухание, боль, образование корки, повышение температуры на месте высыпания — эти признаки могут указывать на появление инфекции.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Дерматология
Добавить комментарий