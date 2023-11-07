Диетолог Ноев указала на опасные для сердца компоненты в готовых покупных блюдах

Врач-диетолог Александра Ноев: в готовых покупных блюдах часто содержится опасное для здоровья сердечно-сосудистой системы некачественное масло.Диетолог Ноев предупредила: рацион, который преимущественно состоит из готовых покупных блюд, усиливает подверженность людей опасным патологиям – атеросклерозу, инфарктам, инсультам. Специалистка указала на опасные для сердца и сосудов компоненты в готовых покупных блюдах – именно из-за их негативного влияния повышается риск сосудистых катастроф.Одним из таких компонентов является некачественное, многократно использовавшееся масло.«Как правило, такая пища готовится на большом количестве дешевого масла, которое используется многоповторно. А потому человек получает трансжиры, которые поднимают холестерин низкой плотности, то есть плохой холестерин», - объяснила Ноев.Кроме того, в готовых покупных блюдах в большом количестве содержатся усилители вкуса (в частности, стимулирующий аппетит глутамат натрия), а также консерванты. Нередко как усилитель вкуса и консервант производителями продуктов используется соль.«В готовой еде гораздо больше соли, которая мешает работе сердечно-сосудистой системы, повышает риск атеросклероза, замедляет работу лимфы и вывод токсинов», - заявила эксперт.Кроме того, добавила Ноев, распространенным компонентом готовых покупных блюд является сахар, добавляемый даже в продукты, не относящиеся к сладостям. Обилие этого скрытого сахара в рационе значительно ухудшает состояние сосудистой ткани и способствует развитию метаболических нарушений, с которыми бывают тесно связаны болезни сердца.

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