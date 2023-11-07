Нарколог назвал опасные последствия приема БАД от похмелья
По его словам, похмелье - это проявление отравления организма, то есть интоксикации, а интоксикация, в свою очередь, сигнализирует о неспособности печени переработать избыточное количество этанола.
«Печень перерабатывает 10 мл этанола в час. Если человек жадный, выпивает много, то наутро у него состояние тяжелой интоксикации, очень много ацетальдегида в организме, электролитный дисбаланс, теряется магний и калий, нарушается работа сердца, наступает обезвоживание. Пока печень твою жадность не переработает, ты будешь мучиться», – пояснил он.
Шуров призвал не принимать БАД от похмелья, потому что такие средства хоть и снимают негативные проявления интоксикации, но не решают главной проблемы - злоупотребления алкоголем. Таблетка от похмелья не только «не заменит печень», но, скорее всего, только усилит тягу к спиртному за счет нивелирования неприятных ощущений после его приема.
«Когда человек пользуется БАД от похмелья, а добрые родственники еще и вызывают врача, чтобы подлечить его, это лишает его последствий, и алкогольная зависимость формируется существенно быстрее», – предупредил Василий Шуров.
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