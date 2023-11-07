Эндокринолог Таныгина объяснила, откуда берется зверский аппетит и как его контролировать

Многие приходят к врачу с жалобой на то, что постоянно хочется есть и ничего с этим поделать невозможно. Из-за этого вес постоянно ползет вверх. Как взять свой аппетит под контроль?Необузданный аппетит — в большинстве случаев проблема, имеющая эндокринные корни. Есть, конечно, варианты, когда срываются люди, сидящие на строгой диете или заедающие стресс, но и в этих ситуациях без эндокринологии не обходится. Основной виновник пищевого беспредела — гормон инсулин.Когда уровень инсулина высокий, снижается уровень сахара в крови. Мозг от этого начинает «сердиться», он первым реагирует на нехватку глюкозы, посылает сигналы тревоги, в основном выражающиеся в повышении аппетита. О том, что происходит с организмом в этот момент, «Доктору Питеру» рассказала врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.Возможно два варианта развития ситуацииУ здорового человека с ненарушенным обменом инсулина после употребления пищи, содержащей углеводы, уровень глюкозы повышается, мозг успокаивается и аппетит снижается. Если же обмен инсулина нарушен, то мозг не торопится подать сигнал о насыщении, есть хочется все больше и больше.В переходном периоде между этими двумя состояниями сахар в крови после употребления чего-нибудь вкусного быстро повышается. Реакция — вырабатывается очень много инсулина, отчего довольно быстро сахар снова снижается, и мозг снова сигналит о голоде. Таким образом, главный триггер неконтролируемого аппетита — инсулин.Какие признаки могут свидетельствовать о его активности?Отягощенная наследственность по сахарному диабету второго типа. Заболевание начинается с нарушения регуляции выработки инсулина. Именно эту предрасположенность и передают по наследству. Чаще всего такие люди могут даже не объедаться, но вес у них будет расти быстрее, чем у окружающих.Избыточный вес. Инсулин очень любит жир. Жировая ткань потребляет этот гормон наравне с мозгом и мышцами. Гормон защищает ее от распада при снижении калорийности питания, а взамен жир снижает чувствительность к инсулину. Это приводит к тому, что на каждый съеденный продукт, содержащий углеводы, вырабатывается все больше и больше инсулина. А жировой ткани в организме при этом становится все комфортнее.Употребление большого количества легкоусвояемых углеводов. Обычно проблемы с контролем аппетита и избыточным весом начинаются именно с этого. Мозг очень любит быстрые углеводы и привыкает к ним. А после быстрого подъема сахара следует довольно быстрый спад, сахар снижается, снова хочется есть. Постепенно выделение инсулина на повышенный сахар становится все больше, и это приводит к увеличению количества жировой ткани.Контроль за качеством едыТаким образом, чтобы побороть необузданную тягу к еде, нужно ограничивать не количество еды, а следить за ее качеством. Причем именно за теми продуктами, которые приводят к повышению инсулина. Эти продукты можно назвать общим словом «углеводы». И они разные.Некоторые усваиваются очень быстро и резко повышают сахар, их называют быстрыми или легкоусвояемыми. В других углеводы связаны с жиром или клетчаткой, поэтому высвобождаются они медленнее и медленнее повышают сахар. В этом случае ответ инсулина происходит более адекватно, и жировая ткань получит меньше питания.Оцениваем гликемический индексДля определения, насколько быстрый углевод, используют гликемический индекс. За основу берется значение для глюкозы — 100. Продукты с индексом ниже 40 считаются медленными углеводами, от 40 до 100 — быстрыми.К быстрым углеводам относятся все продукты из пшеничной муки, белый рис, картошка и блюда из нее, сладкие напитки, бананы, виноград, изюм, сахар. Медленные углеводы находятся в:овощах;перловой крупе;молочных продуктах без сахара;фруктах, особенно цитрусовых;черносливе;горьком шоколаде, где не менее 60% какао;миндальных орехах и семечках подсолнечника.Кроме того, есть продукты, которые углеводов не содержат. Это, например, рыба, мясо, яйца, сыр, грецкие орехи.Таким образом, если в повседневном рационе ограничить употребление легкоусвояемых углеводов, это поможет стабилизировать уровень инсулина и предотвратить приступы обжорства. Если же вдруг все равно потянуло к холодильнику, постарайтесь съесть как можно меньше углеводов, это ощутимо сократит приступ.Как можно диагностировать нарушение обмена инсулинаДля диагностики можно использовать стандартный глюкозотолерантный тест. Оценивать следует не только колебания глюкозы, но и инсулин. Тест проводится следующим образом: утром натощак сдается кровь на глюкозу и инсулин. Затем надо съесть 75 граммов глюкозы. Через час и через два часа нужно снова сдать тот же анализ. В результате оцениваются шесть параметров, среди которых не только их отклонение показателей от нормы, но и их изменения во времени.Лекарства, помогающие предотвратить приступы усиленного аппетитаЕсть препарат, способный повлиять на уровень инсулина, однако он очень слабый. Без соблюдения диеты он только ухудшит ситуацию, добавив к «жору» слабость кишечника. Кроме того, его нужно принимать долго, а если отменить раньше, чем организм к этому готов, все усилия могут обнулиться. При возобновлении же приема эффект будет чуть хуже. В комплексе с диетой препарат начнет усиливать ее действие, поэтому рекомендуем начать его употреблять через месяц-другой после начала ограничений в питании.Таким образом, неконтролируемый аппетит — это прежде всего гормональное состояние. Поэтому обычным ограничением количества пищи его очень сложно остановить. Воздействовать нужно на изначальную причину.

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