Психиатр Баева: для защиты от психических расстройств важно чаще радовать себя
Специалистка констатировала, что психические расстройства часто возникают вследствие разрушительного действия на организм повседневного стресса.
«Расстройства могут появиться из-за утраты чего-то значимого, нелюбимой работы, конфликтов и высокого темпа жизни», - предупредила Баева в комментарии aif.ru.
Специалистка уточнила, что тяжелые эмоциональные переживания, которые люди испытывают в такие моменты, провоцируют психогенные психические расстройства. При этом могут возникать бесконтрольные беспокойство и тревожность, депрессивность, нарушения сна, неврозы.
По словам Баевой, для защиты от психических расстройств важно чаще радовать себя. Следует самим стараться создавать ситуации, дарящие позитивные эмоции.
«Маленькие радости: вкусный десерт, приятный кинофильм, объятия с близкими возвращают ощущения эмоциональной наполненности и контроля своей жизни», - поделилась эксперт.
Кроме того, для защиты от психических расстройств психиатр считает полезным знать о каких-то навыках психологической самопомощи (это, например, могут быть разные дыхательные упражнения). Что также важно для сохранения крепкой психики – это регулярный достаточной продолжительный сон, физическая активность и прогулки на свежем воздухе.
Еще одно условие: не следует замыкаться в себе. При наличии проблем с психикой нужно говорить об этом с близкими, обращаться за профессиональной помощью.
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