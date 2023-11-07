Почему опасно для здоровья наглухо закрывать шторы в квартире
С наступлением холодов на внутренней стороне окон квартиры часто по утрам образуется конденсат. Такое может случиться в любое время года, но чаще повышенная влажность — особенность осенних и зимних месяцев. Резкое понижение температуры и более влажная погода создают крайне благоприятные условия для сырости в доме.
Мало того, что высокая влажность может сделать ваш дом некомфортным для жизни, она вызывает и более серьезные проблемы со здоровьем.
Сырость вредна для отделки квартиры и мебели. Высокая влажность буквально убивает паркет, изделия из дерева, кожи. Также при постоянной сырости из ламината, фанеры, гипрока выделяется токсичный газ формальдегид. Он способен вызывать першение в горле, жжение в глазах, кашель, тошноту и появление раздражения на коже.
Самое главное — плесень
При высоком уровне влажности помимо развития инфекций образуется плесень, активно размножаются бытовые пылевые клещи. Это все может привести к обострению аллергии, астмы, появлению кашля и другим симптомам.
Терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом поликлиники № 30 (Волгоград)
Один из крайне неприятных плесневых грибков — черно-серая плесень Bipolaris — появляется в домах из-за сырости. Грибок может проявить себя внешне не сразу. Сначала его невидимые споры просто витают в воздухе, оставаясь незамеченными. Люди, живущие в такой квартире, могут, не понимая причин, постоянно мучиться от синуситов.
«Далее, когда на стенах уже становятся видны следы грибка, у жильцов могут появиться и более серьезные проблемы со здоровьем — с респираторным трактом. И даже расстройства нервной системы», — рассказала врач Лидия Голубенко.
Еще один грибок, который просто обожает квартиры, где нарушена вентиляция и повышена влажность, потому что хозяева никогда не открывают окна и наглухо задергивают шторы, — это плесневый грибок Cladosporium.
«Часть из этих грибков портит продукты, повреждает книги или картины, одежду, придавая ей запах затхлости, — поясняет Лидия Голубенко. — Эта группа грибков обладает сильным аллергенным потенциалом, кроме того, возможны провокация кожных заболеваний и проблем с легкими, а также нарушения психики: плаксивость, тоска и депрессия».
Как убрать сырость в доме
Устраивайте проветривание на короткое время, но почаще.
Проводите проверку, выявляя места, где влажность особенно высокая.
Не захламляйте шкафы и полочки, из-за этого плесень появляется быстрее.
«Когда наступают холода, мы закупориваем окна, конопатим форточки, держим шторы закрытыми и не даем свежему воздуху проникать в квартиру, чтобы сохранить тепло. Это ошибка, — говорит эксперт издания Mirror Дэйв Джонсон. — Таким образом мы, сами того не зная, препятствуем необходимой вентиляции в наших домах. Это вызывает образование конденсата, который впоследствии способствует росту плесени.
Как рассказал «Доктору Питеру» эксперт по микроклимату в доме Андрей Руднев, для нормализации уровня влажности в квартире в первую очередь надо обеспечить хороший воздухообмен, то есть приток свежего воздуха и удаление воздуха, насыщенного влагой. Правда, для этого нужен будет специалист, своими силами справиться с этой задачей непросто. Потребуется монтаж полноценной системы вентиляции либо установка проветривателей, вытяжных вентиляторов.
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