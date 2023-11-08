Эксперты назвали шесть причин тяги к сладкому

Для многих сладкие лакомства становятся настоящей проблемой: известно, что они могут негативно влиять на внешний вид и здоровья, но бороться с желанием есть сладкое могут далеко не все.Возможно, понимание причин тяги к десертам поможет сладкоежкам нормализовать рацион.Первая – сладость как вознаграждение. Возможность побаловать себя, отметить праздник или радостное событие.Вторая – интенсивные физические нагрузки или спортивные тренировки. Во время них интенсивно расходуется энергия, и организму нужно её как можно быстрее восстановить.Третья – напряжённый умственный труд. Человеческий мозг потребляет огромное количество глюкозы.Четвёртая – слишком жёсткая или несбалансированная диета. Для организма это стресс, поэтому он требует компенсации.Пятая – попытки бросить курить. Люди, желающие расстаться с пагубной привычкой, часто склонны употреблять большое количество сладкого.Шестая связана с нарушениями здоровья. На фоне сахарного диабета может развиваться состояние гипогликемии, когда уровень сахара падает до критических значений.

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