Эксперты назвали шесть причин тяги к сладкому
Возможно, понимание причин тяги к десертам поможет сладкоежкам нормализовать рацион.
Первая – сладость как вознаграждение. Возможность побаловать себя, отметить праздник или радостное событие.
Вторая – интенсивные физические нагрузки или спортивные тренировки. Во время них интенсивно расходуется энергия, и организму нужно её как можно быстрее восстановить.
Третья – напряжённый умственный труд. Человеческий мозг потребляет огромное количество глюкозы.
Четвёртая – слишком жёсткая или несбалансированная диета. Для организма это стресс, поэтому он требует компенсации.
Пятая – попытки бросить курить. Люди, желающие расстаться с пагубной привычкой, часто склонны употреблять большое количество сладкого.
Шестая связана с нарушениями здоровья. На фоне сахарного диабета может развиваться состояние гипогликемии, когда уровень сахара падает до критических значений.
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