Диетолог Солнцева объяснила, когда можно позволить себе печенье с маслом

Диетолог Татьяна Солнцева заявила, что печенье с маслом не обязательно исключать из рациона.Готовое печенье – продукт, к которому у врачей имеется немало претензий. Обычно для его изготовления используются белая мука и сахар, что превращает такой лакомство в чересчур богатый источник быстрых углеводов. В результате возрастает углеводная нагрузка на организм (особенно на поджелудочную), повышаются уровни сахара в крови и инсулина. Организм должен быть здоровым и крепким, чтобы справиться с этим без последствий. Но в печенье может присутствовать еще один нежелательный компонент – вредный жир.«В печенье, как и в другие кондитерские изделия, часто добавляют гидрогенизированные масла, которые содержат транс-изомеры, а это очень вредные жиры. Сейчас допустимо до 2-3 граммов таких жиров в продуктах., но ВОЗ призвала исключать подобные компоненты из продуктов, так как они могут привести к развитию сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний», - об этом диетолог Солнцева рассказала «АиФ».Вместе с тем специалистка отметила, что качественное вкусное печенье может стать в период осенне-зимнего упадка настроения способом его улучшить, ощутить прилив бодрости и энергии. При состояниях, когда возникает резкий упадок сил или гипогликемия, продукт помогает нормализовать состояние человека«Можно не отказываться от печенья совсем, но выбирать менее вредные варианты», - считает эксперт.Диетолог Солнцева объяснила, когда можно позволить себе не только печенье, но и печенье с маслом. По словам диетолога, предпочтительнее употреблять в пищу лакомство из цельнозерновой муки и именно как десерт (после белкового блюда), а не на пустой желудок. В идеале следует есть печенье собственного изготовления, в составе которого не будет много сахара и тем более вредных жиров. Можно позволить себе одно или два печенья в первой половине дня. В употреблении печенья с маслом диетолог тоже не видит большого вреда, если у человека достаточно физических нагрузок и он старается придерживаться здорового питания, не злоупотребляет в целом калорийной и жирной едой.

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