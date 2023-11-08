Что означает поза, в которой вы спите: объяснение эксперта

На спине, на животе, в позе зародыша или морской звезды… Излюбленные положения во время сна могут рассказывать о наших эмоциях: о тревоге или, наоборот, спокойствии, о гневе или радости.«Поза, в которой вы спите, — интересный материал для эксперта, — объясняет Ольга Чиеско. — Если днем мы можем контролировать язык своего тела и избегать определенных жестов или движений — индикаторов эмоций, то ночью принимаем то или иное положение бессознательно. Многие считают, что излюбленная поза сна связана с той или иной чертой характера человека и даже может предсказать его судьбу. Однако это заблуждение. Она скорее отражает чувства, которые человек испытывал, засыпая. Ночью наши тело и разум таким образом продолжают диалог, начатый вечером».Итак, о чем же хочет сказать наше тело?1. ПОЗА ЭМБРИОНАНазвание этой позы идеально описывает положение тела во время сна: на боку, спина скруглена, руки согнуты в локтях, а ноги — в коленях и поджаты к животу. По данным исследователя сна, британского профессора Криса Идзиковски, в таком положении спит большинство людей. Многие считают, что эта поза — сигнал о том, что нам нужна защита, о том, что мы пытаемся вернуться в детство.Мнение экспертаПоза зародыша для человека — самая привычная и удобная, ведь именно в этом положении мы находимся в утробе матери. Не нужно искать в этом скрытый смысл. Эта поза говорит о том, что вы всего лишь хотите успокоиться и расслабиться. Возможно, вас что-то тревожит или заставляет чувствовать себя некомфортно.2. СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИКНе самое естественное и распространенное положение. Руки вытянуты по швам и прижаты к телу, спина напряженная и прямая, как будто вы зажаты в тесном пространстве или спите между двумя людьми.Мнение экспертаЭта не самая удобная поза говорит о том, что человека не отпускают заботы и незавершенные дела. Он словно готов в любой момент вскочить и начать действовать. Возможно, он переживает насчет важных дел, которые ждут его утром. О полноценном отдыхе и расслаблении в такой позе не может идти и речи.3. НА ЖИВОТЕПлечи зажаты, позвоночник напряжен, голова повернута в сторону, дыхание и кровообращение затруднены. Врачи утверждают, что спать на животе крайне вредно для здоровья. Косметологи добавляют, что такая поза ведет к появлению преждевременных морщин, ведь кожа лица «мнется» из-за контакта с подушкой, в ней нарушаются процессы микроциркуляции, к тому же ее всю ночь атакуют пылевые клещи и прочие микроорганизмы, населяющие подушку.Мнение экспертаЭта поза — индикатор сильнейшей усталости. Поворачиваясь спиной к окружающему миру, мы пытаемся скорее заснуть, сконцентрироваться на отдыхе, подсознательно хотим защитить свой сон от внешней агрессии.Иногда, впрочем, причина, заставляющая нас выбирать такую позу, вполне явная — например, нам мешает спать свет или какие-то звукиТакже мы часто засыпаем лицом в подушку не дома, так как в новой обстановке не чувствуем себя достаточно комфортно и таким образом пытаемся абстрагироваться. Эту позу нельзя назвать полезной для организма, но многие люди говорят, что только так могут быстрее и крепче уснуть.4. РУКИ ПОД ПОДУШКОЙ ИЛИ НА ЖИВОТЕНеважно, как вы лежите: на животе, на боку или на спине — обратите внимание, где расположены ваши руки. Если во сне вы обнимаете подушку или трогаете живот, это важный сигнал тела.Мнение экспертаИногда прикосновение к каким-то предметам помогает нам успокоиться. Кто-то крутит ручку во время совещания или играет ключами от машины, подходя с просьбой к незнакомому человеку. Прикосновение к подушке или животу тоже своеобразный «транквилизатор». К тому же так тело может сигнализировать о необходимости физического контакта.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки