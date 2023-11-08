Диабет, синдром Шегрена и еще 9 причин сухости в горле по утрам

Если с утра в горле так пересохло, что первым делом после сна хочется попить воды, возможно, вы в целом пьете мало воды. Однако причины сухости в горле могут быть более серьезными.На самом деле причин такого распространенного утреннего симптома может быть немало. Задуматься над поиском причины стоит в том случае, если такая проблема беспокоит вас регулярно.Врач-сомнолог профессор Роман Бузунов в своем телеграм-канале назвал 11 возможных причин сухости в горле по утрам.Сомнолог, терапевт, клинический психолог, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наукСахарный диабет. Один из классических симптомов этого заболевания — неутолимая жажда.Обезвоживание. То есть вы в целом пьете недостаточно воды в течение дня. Кроме жажды, могут беспокоить головные боли.Сухой воздух. Например, из-за работающих батарей зимой. Ночью выделяется меньше слюны, поэтому утром сухость в горле может быть более заметна.Синдром Шегрена. Это аутоиммунное системное поражение соединительной ткани. Заболевание проявляется сухостью слизистых оболочек, болью в суставах, повышенной утомляемостью.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Это заболевание, при котором происходит заброс содержимого желудка в пищевод и в горло. Проявляется изжогой, одышкой, болью и сухостью в горле. Причем в положении лежа симптомы ГЭРБ обычно усугубляются, в том числе после сна. Чтобы их уменьшить, рекомендуется соблюдать диету, ужинать не позднее чем за 4 часа до сна и приподнять изголовье кровати.Храп и обструктивное апноэ сна. Они способствуют тому, что человек во сне дышит через рот, что и приводит к сухости слизистой горла.Дисфункция слюнных желез. Например, при ожирении.Трудности с носовым дыханием. Такое бывает не только при ОРВИ — например, при аллергическом рините. Хотя антигистаминные препараты облегчают многие симптомы аллергии, некоторые из них также могут вызывать сухость во рту.Длительные или интенсивные нагрузки на голосовые связки. Например, крик, многочасовые выступления, лекции. Люди, которым приходится много говорить, часто испытывают сухость и жжение в горле, охриплость голоса.Грязный воздух. Многие химические вещества, попадающие в воздух от работы транспорта, заводов, при длительном воздействии вызывают хроническое воспаление слизистой дыхательных путей.Курение, в том числе пассивное. Многочисленные исследования подтвердили, что сигаретный дым может вызывать боль в горле у курильщиков и у окружающих их людей.Как уменьшить сухость в горле: 6 советов врачаСтарайтесь дышать носом, а не ртом.Пейте достаточно воды в течение дня.Используйте увлажнители воздуха в спальне.Ешьте меньше сухой, соленой, кислой и острой пищи.Откажитесь от курения.Не злоупотребляйте алкоголем, сахаром и кофеином.Ужинайте не позднее чем за 4 часа до сна.Лечите сопутствующие заболевания — диабет, обструктивное апноэ сна.Попробуйте брать уроки по вокалу для снижения нагрузки на голосовые связки.

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