Как правильно употреблять белок людям среднего возраста и пожилым

Изучение роли белка в нашем рационе выявило, что он играет важную роль не только в обеспечении энергией, но и в восстановлении тканей и создании гормонов. При этом, потребности в белке изменяются в зависимости от возраста.Согласно опубликованным данным, на начальных этапах жизни, когда организм находится в стадии активного роста, потребление белка достигает пика и составляет 1,6 г на кг массы тела. В период взросления, от 6 до 18 лет, эта цифра снижается до 0,62 г на кг массы тела. Для взрослых мужчин и женщин рекомендуется потребление 0,68 г и 0,6 г соответственно.Когда мы достигаем возраста старше 70 лет, наши потребности в белке увеличиваются для поддержания мышц и тканей. Так, рекомендации для этой возрастной группы составляют 0,75 г на кг массы тела для женщин и 0,86 г на кг массы тела для мужчин.Интересно, что исследования показывают, что повышенное потребление белка у лиц старше 70 лет может замедлить потерю мышечной массы. Однако, для достижения этого эффекта, рекомендуется сочетать увеличенное потребление белка с тренировками с отягощениями, такими как гантели или эластичные ленты.Кроме того, увеличенное потребление белка может быть связано не только с поддержанием мышечной массы, но и со снижением риска ранней менопаузы и слабости у женщин среднего возраста.

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