Диетолог назвала основную ошибку худеющих, которая может привести к гибели

Врачи и ученые много говорят о вреде избыточного употребления сахара. Это приводит к тому, что часть приверженцев здорового образа жизни и тех, кто стремится скинуть вес, вообще отказываются от сладкого. Но это — другая крайность, которая чревата губительными последствиями.О передозировке сахара нам организм обязательно просигналит. Основные настораживающие признаки: выросшая тяга к сладостям частый зуд в области спины и живота, а также в паховой зоне и икрах; частые перепады настроения и колебания энергии.Если таких тревожных звоночков нет, значит, глюкозы в крови около нормы. Но не помешает сдать соответствующий анализ, чтобы при необходимости скорректировать рацион.Врач-диетолог Елена Соломатина в соцсети поясняет: полностью отказываться от сахара и других сладостей нельзя! Глюкоза необходима и как источник энергии, и естественный «антидепрессант», и тонизатор для мозга.Если долгое время лишать организм сахара, он будет сам его добывать из запасов в печени, мышцах, жировой ткани.А потом приступит и к разложению белка, что чревато серьезными нарушениями метаболизма. В случаях серьезной анорексии медицина порой оказывается бессильной, человек умирает…

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