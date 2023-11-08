Диетолог назвала основную ошибку худеющих, которая может привести к гибели
О передозировке сахара нам организм обязательно просигналит. Основные настораживающие признаки: выросшая тяга к сладостям частый зуд в области спины и живота, а также в паховой зоне и икрах; частые перепады настроения и колебания энергии.
Если таких тревожных звоночков нет, значит, глюкозы в крови около нормы. Но не помешает сдать соответствующий анализ, чтобы при необходимости скорректировать рацион.
Врач-диетолог Елена Соломатина в соцсети поясняет: полностью отказываться от сахара и других сладостей нельзя! Глюкоза необходима и как источник энергии, и естественный «антидепрессант», и тонизатор для мозга.
Если долгое время лишать организм сахара, он будет сам его добывать из запасов в печени, мышцах, жировой ткани.
А потом приступит и к разложению белка, что чревато серьезными нарушениями метаболизма. В случаях серьезной анорексии медицина порой оказывается бессильной, человек умирает…
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