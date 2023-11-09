Ученые назвали привычки, продлевающие жизнь
«Первое – правильное питание: побольше фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов, и поменьше соли, сахара и фаст-фудов», – отмечают специалисты.
Также они рекомендовали заниматься физической активностью: в неделю порядка 150 минут тренировок, а два раза в неделю – тренировки с отягощением. Кроме того, стоит отказаться от вредных привычек – курения и алкоголя.
Ученые указали, что необходимо высыпаться – здоровый соне не меньше 7 часов. Помимо этого нужно контролировать холестерин, уровень сахара в крови и давление. Также специалисты посоветовали не набирать лишний вес: индекс массы тела должен составлять от 18,5 до 25
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