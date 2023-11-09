Эти факторы определяют, доживет ли человек до 100 лет - врач

Продолжительность жизни увеличивается, некоторым даже больше 100 лет. Но что определяет, до скольких лет доживет человек? Теперь исследователям удалось раскрыть этот секрет и выявить различные факторы долгой жизни.Что определяет, сколько лет человеку становится? Конечно, от образа жизни, от здоровья. Но почему некоторые люди доживают до глубокой старости, даже старше 100 лет? Ученые выявили различные факторы.Почему не все доживают до 100 лет?В рамках исследования команда изучила данные примерно 45 000 человек. Определенные биомаркеры определялись в крови людей в возрасте от 64 до 99 лет, а затем наблюдались за ними в течение 35 лет.Из примерно 45 000 человек умерли:5851 (13,1 процента) до своего 80-летия21 234 (47,6 процента) в возрасте от 80 до 90 лет16 327 (36,6 процента) в возрасте от 90 до 100 лет и1224 (2,7 процента) только после своего 100-летия.Результаты: Первоначально команда обнаружила, что среди людей старше 100 лет женщин было значительно больше, чем мужчин, а именно 84,6 процента. Таким образом, у них было меньше хронических заболеваний, а также они реже страдали от болезней сердца.Биомаркеры долголетияУченые также определили следующие маркеры, которые были заметны у людей, переживших 100-летний юбилей.У них был более высокий уровеньхолестерин иЖелезо.Вместо этого у них были более низкие уровни, среди прочегоГлюкозакреатинин иМочевая кислота."Те, кто умер раньше, в среднем чаще подвергались перееданию. Люди, которые едят достаточно, но не чрезмерно, долгое время оставались здоровыми. Кроме того, различия в уровнях мочевой кислоты позволяют предположить, что у людей старше 100 лет наблюдалось меньшее хроническое воспаление и хорошие функции почек и печени. Это согласуется с другими, более ранними исследованиями", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально, комментируя исследование.Раскрывает ли это тайну 100-летнего человека? По крайней мере, авторы подошли к этому на шаг ближе. Однако авторы отмечают, что в дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать и другие параметры, такие как курение, употребление алкоголя и физическая активность.Питание для здоровой старостиПитание играет важную роль в процессе старения. Вот, что мнению Захаровой особенно важно.1. Сделайте голод своим другом«Не ешьте, пока не насытитесь, а ешьте только тогда, когда вы действительно голодны».2. Как можно меньше сахара«Сократите количество десертов, никаких сладких напитков, никаких сладких фруктов, никакого белого хлеба. Список длинный. Сахар делает вас диабетиком, старым и больным».3. Избегайте красного мясаБелки только в меру. В продуктах животного происхождения нет клетчатки, а красное мясо, особенно колбаса, увеличивает риск развития рака.4. Как можно меньше продуктов с высокой степенью переработкиНикакой готовой пиццы, фруктовых йогуртов, батончиков мюсли: слишком высокая калорийность, слишком много связующих веществ, усилителей вкуса, соли и других старых ингредиентов, отмечает Захарова.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки