Nature: новый амфотерицин убивает грибки без вреда для здоровья

Исследователи из Illinois State University (США) добились успеха в борьбе с грибковыми инфекциями. Согласно опубликованному на портале Nature исследованию, они успешно изменили структуру амфотерицина B - мощного противогрибкового препарата, сделав его более безопасным для организма пациентов.Амфотерицин B, хоть и эффективен в уничтожении грибков, долгое время использовался лишь в крайних случаях из-за его токсичности для человеческого организма, вредя почкам и другим важным органам. Однако, благодаря инновационному подходу, ученым удалось создать молекулу под названием AM-2-19, которая демонстрирует безопасность для почек и эффективность в борьбе с различными видами грибков, не подверженная их устойчивости.Руководитель исследования, доктор Мартин Берк, подчеркнул значимость этого достижения, отметив, что грибковые инфекции представляют серьезную угрозу для общественного здравоохранения, и их усиление требует новых, эффективных подходов в лечении. Использование амфотерицина B в новой модификации, по его словам, может стать мощным союзником в борьбе с грибковыми заболеваниями.В ходе исследования ученые выяснили, что AM-2-19 сохраняет свою способность уничтожать грибки, вытягивая эргостерин из их клеток, но при этом избегает негативного воздействия на почки, не извлекая из них родственные эргостерину вещества.Клинические испытания молекулы AM-2-19 подтвердили ее эффективность в борьбе с более чем 500 различными патогенами, демонстрируя положительные результаты как в лабораторных условиях, так и на моделях мышей и человека, пораженных грибковыми инфекциями.

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