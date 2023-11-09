Электрическая или мануальная: какая зубная щетка лучше

Разбираемся, на что стоит ориентироваться при выборе основного предмета гигиены полости рта.Татьяна Петрова, стоматолог, руководитель детского отделения ICEBERG: «Электрическая зубная щётка изначально была придумана для детей с ДЦП (детский церебральный паралич), но позже получила широкое распространение. Она подходит пациентам, которым сложно держать правильно мануальную (обычную) зубную щётку. Им легче взять её в кулак, именно поэтому она имеет круглое строение ручки».Электрическая зубная щёткаЭлектрические зубные щётки подразделяется на два вида: звуковые и механические электрические.Механические зубные щёткиЕсли мы говорим про механическую, как правило, она имеет крутящуюся круглую головку. В чём её плюсы?Она небольшого размера и легко очищает даже дальние зубы.Её можно давать детям, чтобы они привыкали к звуку и адаптировались к первому приёму у стоматолога. Так они потом комфортнее переносят манипуляции в полости рта в кабинете доктора.Многие ошибочно думают, что такая щётка сокращает время процедуры. На самом деле – нет. Чистка занимает столько же, а иногда даже больше времени по очищению полости рта.Основной недостаток данного инструмента в том, что на многих моделях не предусмотрен индикатор давления. Соответственно, когда человек (неважно, взрослый или ребёнок) начинает сильно давить на щётку, в пришеечной области у него может травмироваться десна. Со временем появляется чувствительность зубов и клиновидный дефект (оголение шеек зубов).Пациентам, у кого уже есть оголённые шейки, рецессии (опускание десны), клиновидный дефект (повреждение твёрдых тканей зубов), не подходит данная модель. Потому что, совершая круговые движения, щётка дополнительно травмирует эти участки.Электрическая звуковая щёткаОна более деликатная и подходит пациентам с чувствительными зубами. Таким образом, ею могут пользоваться пациенты с рецессиями и даже пациенты с ортопедическими конструкциями. Такая щётка подходит во всех ситуациях, даже при установленных винирах и коронках.Из минусов – необходимо больше времени на очищение полости, чем мануальной. Почему? Нужно задерживаться на каждом участке примерно 80 секунд. Если мануальной зубной щёткой вам надо совершать мелкие круговые движения, то звуковая это будет делать за вас.Мануальная зубная щёткаОбычная зубная щётка подразделяется на несколько видов: мягкая, средняя и жёсткая.Жёсткая не подходит никому, она вредит эмали и травмирует десну, поэтому её не рекомендуется использовать.Средней жёсткости применяется по ситуации, например, людьми с повышенным образованием зубного налета или как переходный вариант от жёсткой к мягкой щётке.Мягкая зубная щётка подходит большинству пациентов. Она не вызывает раздражение и не повреждает ткани дёсен и зубной эмали.Из плюсов использования мануальной зубной щётки – развивается мелкая моторика как у детей, так и у взрослых. Кроме того, она даёт необходимое очищение при соблюдении правильной техники: мягкими плавными движениями, под углом и с бережным нажатием.Какая щётка лучше?Максим Копылов, стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед: «Зубная щётка — это главный инструмент домашнего ухода за полостью рта, поэтому важно, чтобы этот инструмент был эффективным и безопасным».Не существует идеальной щётки для всех. Она подбирается индивидуально, так же, как крем для лица. При выборе должны учитываться многие факторы. Например, влияют возраст, пищевые привычки, состояние полости рта, строение эмали, возраст, наличие ортопедических или ортодонтических конструкций.Какую бы зубную щётку пациент ни выбрал, всегда нужно работать в тандеме с монопучковой зубной щёткой, имеющей небольшой размер. Как правило, она подходит и нужна всем — и взрослым, и детям. Потому что у всех есть труднодоступные области в полости рта, которые, как правило, не дочищаются. Именно там впоследствии появляется кариес. Обычно это дальние или неправильно расположенные зубы, доступ к которым затруднён.Количество щетинок должно быть большим. Подобно метёлке они проникают в межзубные промежутки и удаляют налёт с труднодоступных мест. Однако не стоит забывать про флосс (зубную нить).Помните, что эффективность у мануальной и электрической одинаковая. Просто первой пациенту нужно тщательнее работать, а опасность вторых кроется в неправильной форме и чрезмерном воздействии на мягкие ткани. При выборе инструмента для полости рта важен индивидуальный подход, определиться с которым поможет врач.

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