Врач Крутов: ношение тесных носков вызывает опасные нарушения кровообращения

Трофические язвы могут вызываться нарушениями кровообращения из-за ношения тесных носков, – об этом сообщил врач Григорий Крутов.Врач Крутов предупредил: носить тесные носки рискованно для здоровья. Одним из последствий такой привычки может стать развитие опасных нарушений кровообращения, ведущих к невропатии и повреждению тканей.«Пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания вен, ношение тесных носков грозит образованием трофических язв», - поделился медик.Еще одна опасность ношения тесных носков заключается в том, что оно провоцирует возникновение отеков. При этом кровеносные сосуды и сердце начинают испытывать повышенную нагрузку и функционировать с возросшим напряжением.Кроме того, добавил Крутов, из-за тесных носков развивается онихокриптоз (вросший ноготь).Другой эксперт, Ольга Чижевская, уточнила, что ношение по две пары носков (по два но ногу) тоже является вредным. Одна из причин – в стопах ухудшается кровообращение. Вдобавок может происходить их деформация, влекущая за собой нарушение походки.Врач Крутов обратил внимание на то, что носки следует выбирать соразмерно стопе – не тесные, но и не слишком большие. Если они велики, ткань при носке может собираться в складки, натирать кожу, провоцировать появление мозолей. У человека с диабетом большие носки могут поспособствовать возникновению совершенно нежелательных повреждений на ступнях. При имеющейся диабетической стопе такие повреждения повышают риск гангрены и ампутации.

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