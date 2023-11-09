Польза квашеной капусты: мнение врачей

Всё благодаря главному микроэлементу этого блюда — калию. Он регулирует частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Также квашеная капуста богата железом, что позволяет едоку подзарядиться энергией.В чём ещё её польза и когда квашеную капусту лучше всего есть — «Секрету фирмы» рассказали нутрициологи Елена Мановска и Мария Меньшикова.Квашеная капуста — это нарезанная капуста, которую посолили и оставили ферментироваться. Брожение происходит за счёт бактерий, которые находятся на самой капусте. Именно этот процесс делает капусту особенным продуктом.Елена Мановска, врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club: Во время брожения молочнокислые бактерии превращают сахар капусты в молочную кислоту. Ферментация придаёт капусте пикантный вкус и помогает сохранить её. Кроме того, улучшается текстура продукта, создаются полезные пробиотики и повышается пищевая ценность. Калий, кальций и железо — одни из главных минералов, содержащихся в квашеной капусте.Польза квашеной капустыУкрепляет здоровье сердцаКалий — ключевой компонент квашеной капусты. Он играет жизненно важную роль в укреплении здоровья сердца. Микроэлемент помогает регулировать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы. Квашеная капуста снижает риск гипертонии и связанных с ней осложнений.Поддерживает здоровье костейКальций необходим для костей. Регулярное потребление квашеной капусты может быть полезным для предотвращения таких заболеваний, как, например, остеопороз. Квашеная капуста помогает укрепить структуру скелета, обеспечивает здоровье опорно-двигательного аппарата и снижает риск подобных заболеваний.Заряжает энергиейКвашеная капуста содержит железо, без которого невозможно производство эритроцитов. Эти клетки играют фундаментальную роль в транспортировке кислорода. Они доставляют энергию каждому органу и ткани организма. Поэтому квашеная капуста помогает бороться с усталостью и повышать общий жизненный тонус. Это хорошее дополнение к сбалансированному питанию.Полезна для пищеварительной системыКвашеная капуста содержит значительное количество клетчатки, что делает её полезной для здоровья пищеварительной системы. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует контролю веса. Кроме того, капуста содержит мало калорий, что делает её ценным дополнением к сбалансированной диете, ориентированной на снижение веса.Поддерживает иммунитетКвашеная капуста — кладезь витамина С, мощного антиоксиданта, который укрепляет иммунную систему. Включив этот продукт в свой рацион, вы сможете укрепить защитные механизмы организма против многочисленных заболеваний и инфекций. Витамин С также способствует выработке коллагена.Кому не стоит есть квашеную капустуНутрициолог сервиса «Теледоктор24» Мария Меньшикова отметила, что как раз сейчас наступает сезон, когда квашеная капуста сможет сделать рацион питания россиян богаче и полезней. Но при этом эксперт призвала не слишком налегать на это блюдо.«Как бы ни была вкусна квашеная капуста, не переедайте, поскольку испортите себе пищеварение на несколько дней. Всё хорошо в меру. Квашеная капуста не показана при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — подчеркнула Меньшикова.Также она призвала обращать внимание, что именно вы покупаете — квашеную или маринованную капусту.«Маринование и квашение не одно и тоже, потому что маринад — всегда с добавлением уксуса. Он тоже вкусен, но пользы от него меньше», — добавила нутрициолог.

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